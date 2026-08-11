Tras sonar en Boca, Passerini le respondió a Artime por compararlo con Haaland: “Tengo que cobrar como él”

El delantero del Pirata habló luego de la victoria ante Banfield y se refirió al sondeo que recibió por parte del Xeneize.

En el marco de la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Florencio Sola, Belgrano le ganó 2 a 0 a Banfield en condición de visitante y de esta manera escaló a la quinta posición de la zona, para volver a meterse en zona de clasificación a octavos de final.

Luego del encuentro, Lucas Passerini, autor del primer tanto del Pirata, habló con ESPN, en donde se refirió al interés que recibió por parte de Boca en este mercado de pases, y también le respondió al presidente del club, Luis Artime, quien lo comparó con Erling Haaland.

“Yo llevo 3 años acá en el club y el cariño que me tiene Luifa me lo ha hecho saber. Pero bueno, creo que a mí no me gustó porque no lo siento así. Si para él soy Haaland tengo que cobrar como él también, ¿no? Así que nada, es una decisión, un cariño y un aprecio que me tiene él”, inició.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Él piensa eso. Tenemos distintas diferencias, pero bueno, yo estoy entrenando siempre. No falto a un entrenamiento y estoy a disposición del cuerpo técnico que es quién decide quién juega y quién no”.

"NO ME GUSTÓ. SI SOY HAALAND TENGO QUE COBRAR COMO ÉL…"



✍🏻 Lucas Passerini sobre el apodo que le puso Luifa Artimé, presidente de Belgrano pic.twitter.com/ihy8zeQCa7 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2026

El lamento de Passerini por no ir a Boca

“Se habló, salió en todos lados. Tengo familiares que me han llamado, me han preguntado si por ahí era verdad, si existía la posibilidad. La verdad que hubiese sido un paso importante para mi carrera jugar en un equipo grande del fútbol argentino”, dijo respecto a la frustrada negociación.

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Y para cerrar, se mostró contento por recibir el sondeo del Xeneize en esta etapa de su carrera, luego de ser campeón del Torneo Apertura: “Feliz también que se hayan fijado, que hayan tenido ese interés, eso habla de que uno está haciendo las cosas bien”.

"HUBIESE SIDO UN PASO IMPORTANTE PARA MI CARRERA" declaró el goleador Passerini sobre las chances de jugar en Boca. pic.twitter.com/hSxxajb2kU — SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2026

Datos claves

Belgrano derrotó 2 a 0 a Banfield por la cuarta fecha del Clausura.

por la cuarta fecha del Clausura. Lucas Passerini abrió el marcador para el triunfo del Pirata como visitante.

abrió el marcador para el triunfo del Pirata como visitante. Lucas Passerini lamentó no haberse concretado su pase al club Boca.