El atacante jugó bastante por las lesiones de Merentiel, Bareiro y Cavani, pero no cumplió con las expectativas.

En Boca se vienen cambios importantes. Claudio Úbeda no continuará como entrenador y también habrá varias salidas de jugadores. Milton Giménez sería uno de los que se marche y ya tiene interesados que consultan por su situación. Vélez es uno de ellos, desde el Fortín iniciaron conversaciones con el fin de conocer si estaría interesado en negociar.

El contacto del Fortín fue con el entorno del delantero, pero todavía no se sentaron a negociar ni siquiera hubo una llamada a Boca. Hasta el momento es un sondeo, en Vélez saben que Boca buscará desprenderse de algunos futbolistas que no cumplieron con las expectativas y Milton Giménez es uno de ellos.

El semestre de Boca no fue para nada bueno. En el plano doméstico hubo una buena performance en la temporada regular, pero en los octavos de final cayó ante Huracán en condición de local, mientras que en plano internacional quedó eliminado de la Libertadores en fase de grupos. Esto generó que la dirigencia evalúe seriamente un recambio importante en el plantel.

Así fue el semestre de Milton Giménez

Para Claudio Úbeda nunca fue considerado titular, pero ante las lesiones de distintos delanteros, el ex futbolista de Banfield jugó varios minutos. En total fueron 11 encuentros los que disputó en este primer semestre de 2026 en los que marcó cuatro goles.

Más allá de las estadísticas, el atacante no tuvo buenos rendimientos en líneas generales. Quedó marcado por desperdiciar algunas situaciones claras en partidos importantes y la paciencia del hincha se terminó. Todo indica que fue el último semestre del atacante en el Xeneize, pero en Boca saben que lo dejarán ir ante la llegada de una oferta que cumpla con las expectativas.

Milton Giménez ante la Universidad Católica. (Foto: Getty).

Publicidad

DATOS CLAVE