Sin Adam Bareiro y con 5 jugadores del fútbol argentino: los convocados de la Selección de Paraguay para el Mundial 2026

Gustavo Alfaro dio la lista con los 26 convocados que viajarán a Estados Unidos para disputar el Grupo D.

Luego de 16 años de ausencia, la Selección de Paraguay volverá a disputar un Mundial ya que se clasificó tras una buena campaña en las Eliminatorias Conmebol de la mano de su entrenador Gustavo Alfaro, quien ya dio la lista con los 26 jugadores convocados para el certamen.

La misma cuenta con la presencia de cinco futbolistas del fútbol argentino y una sorpresa, ya que a pesar de su buen momento en Boca, Adam Bareiro no forma parte de la nómina debido a que llegará con lo justo en la recuperación del desgarro que sufrió frente a Huracán.

Del fútbol argentino finalmente quedaron cinco jugadores. Los mismos son el arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, los defensores José Canale (Lanús) y Alexandro Maidana (Talleres de Córdoba), más los delanteros Álex Arce (Independiente Rivadavia) y Gabriel Ávalos (Independiente).

Además de estos futbolistas, aparecen otros con pasado en el fútbol argentino como Matías Galarza Fonda (debe volver a River tras el Mundial), Andrés Cubas, Alejandro Romero Gamarra, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Ramón Sosa y Miguel Almirón.

Por otro lado, Alfaro finalmente decidió convocar a Maurício Magalhaes. El volante de Palmeiras nacido en Brasil obtuvo la nacionalidad por las raíces de su madre y tras disputar una serie de partidos amistosos formará parte de la lista para jugar el primer Mundial de su carrera.

Cabe destacar que a último momento Alfaro decidió hacer un cambio, ya que iba a estar presente Mathías Villasanti, pero debido a que no tiene continuidad en Gremio de Porto Alegre, se metió Isidro Pitta una de las figuras de Red Bull Bragantino de Brasil.

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Los convocados de Paraguay para jugar el Mundial 2026.

El posteo de Ángel Romero tras quedar fuera de la convocatoria

En sus redes sociales, el delantero paraguayo que formó parte del ciclo de Gustavo Alfaro en las Eliminatorias publicó un posteo en el que lamentó no formar parte de la lista de los 26 convocados, así como también le deseó lo mejor a sus compañeros.

El posteo de Ángel Romero.

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Los convocados de la Selección de Paraguay para el Mundial 2026

Arqueros

Roberto Fernández (Cerro Porteño, PAR)

Orlando Gill (San Lorenzo, ARG)

Gastón Olveira (Olimpia, PAR)

Defensores

Gustavo Gómez (Palmeiras, BRA)

Fabián Balbuena (Gremio, BRA)

Omar Alderete (Sunderland, ING)

Junior Alonso (Atlético Mineiro, BRA)

Juan Cáceres (Dinamo Moscú, RUS)

Gustavo Velázquez (Cerro Porteño, PAR)

José Canale (Lanús, ARG)

Alexandro Maidana (Talleres de Córdoba, ARG)

Mediocampistas

Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps, USA)

Diego Gómez (Brighton, ING)

Damián Bobadilla (São Paulo, BRA)

Matías Galarza Fonda (Atlanta United, USA)

Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain, UAE)

Brahian Ojeda (Orlando City SC, USA)

Mauricio (Palmeiras, BRA)

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Delanteros

Miguel Almirón (Atlanta United, USA)

Julio Enciso (Estrasburgo, FRA)

Ramón Sosa (Palmeiras, BRA)

Antonio Sanabria (Cremonese, ITA)

Álex Arce (Independiente Rivadavia, ARG)

Gabriel Ávalos (Independiente, ARG)

Isidro Pitta (Bragantino, BRA)

Gustavo Caballero (Portsmouth, ING)

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