El Superordenador que no da a Argentina como la máxima favorita para el Mundial 2026

En tan solo 10 días estará comenzando la Copa del Mundo 2026 con el partido inaugural que disputarán México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Ese 11 de junio será el inicio de un certamen en el que el Superordenador de Opta viene trabajando hace tiempo para determinar las máximas candidatas para alzar el trofeo el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Tras 10 mil simulaciones, el sistema de estadísticas contratado por varios de los clubes y de las selecciones más importantes del planeta, llegó a la conclusión de que la Selección de España, actual ganadora de la Euro, es la que reúne mayor cantidad de posibilidades para gritar campeón en el torneo ecuménico por segunda vez en su historia.

La Roja (también finalista de las últimas dos ediciones de la Liga de las Naciones de la UEFA) registra un 16,1 por ciento de probabilidades. La que le sigue es Francia, actual subcampeona del mundo, con 13; en tanto que Inglaterra (finalista de las últimas dos versiones de la Euro) cierra el podio con un promedio de 11,2 %.

Argentina, a pesar de ser la defensora del título y la presente campeona intercontinental y bicampeona de América, aparece recién en el cuarto escalón con el 10,4%. Y ya más atrás asoman: Portugal (campeón de la UEFA Nations League) con 7%; Brasil 6,6%; Alemania 5,1% y Países Bajos 3,6%.

El análisis de los favoritos para la Copa del Mundo 2026.

Por otro lado, además de Argentina y Brasil, de Sudamérica aparecen: Colombia, decimoprimero con 2,1%; Uruguay, decimotercero con 1,7%; y Ecuador, decimosexto con 1,4%. Por su parte, los anfitriones Estados Unidos y México se ubican decimooctavo y vigésimo, con 1,2% y 1%, respectivamente.

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El calendario de junio de la Selección Argentina

La Selección Argentina tendrá 5 partidos en el mes de junio. Los dos primeros serán amistosos. Uno frente a Honduras el sábado 6 a las 21 (ARG) y otro contra Islandia el martes 9 a las 21:30 (ARG). Luego vendrá el debut en la Copa del Mundo 2026 frente a Argelia el martes 16 a las 22, el choque con Austria el lunes 22 a las 14 y el cierre del Grupo J ante Jordania el sábado 27 a las 23.

En síntesis