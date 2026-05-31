Caruso Lombardi acusó a Paredes de dejar a Acuña afuera del Mundial 2026: “Tengo información”

La Selección Argentina arribó este domingo a Kansas y ya respira el Mundial 2026. Aunque los dirigidos por Lionel Scaloni debutarán el 14 de junio en la cita, afrontarán antes dos amistosos. Mientras, el cuerpo médico tendrá trabajo para recuperar a un puñado de jugadores que llegan tocados.
Entre los futbolistas que pelean por recuperarse está Leandro Paredes, que fue protagonista este domingo de una polémica teoría expuesta por Ricardo Caruso Lombardi. En TN, el entrenador lo acusó de haber pedido que Marcos Acuña no sea parte de la lista de 26, algo que terminó ocurriendo.
“¿Te acordás quién lo empujó a Paredes? Yo tengo información, que en la salida de Acuña ni Scaloni estuvo metido. El número 10 nuestro, el ídolo, no se metió en nada (Messi). Fue un pedido de este muñequito… Que lo duerman a Huevo”, disparó Caruso, que recordó el cruce entre ambos campeones del mundo en el último Superclásico.
Sus compañeros en el aire lo empujaron al preguntarle por el ‘muñequito’: “¿Estás hablando de Leandro Paredes?”. Y Caruso Lombardi despejó todas las dudas: “Sí, vos nombralo”.
💣🔥 "El Huevo Acuña no fue al Mundial porque PAREDES y LA MESA CHICA de 4/5 secanucas le pidieron a Tapia que lo bajen de la lista. También pidió que limpien a Montiel pero no pudo” – la fuerte acusación de Caruso Lombardi https://t.co/0NH2QF1Ry7 pic.twitter.com/5M5gZEXGJY— PaseClave (@paseclave__) May 31, 2026
Pero luego profundizó comparando las condiciones físicas de ambos y la diferencia en la decisión de Scaloni: “¿Por qué Paredes viaja y Acuña no? Porque Paredes es de la mesa chica, de los tres o cuatro secanucas que tienen y Acuña quedó afuera”.
Por último, enemistó también a Paredes con Montiel, el único representante de River en la lista: “Te digo más, a Montiel lo iban a limpiar también. No pudieron, porque dijeron que ya sacaron a Acuña y no podían limpiar a Montiel también. Si no, sacaban a los dos”.
La lista de convocados de Argentina en el Mundial 2026
ARQUEROS
- 23- Emiliano Martínez
- 12- Gerónimo Rulli
- 1- Juan Musso
DEFENSORES
- 26- Nahuel Molina
- 4- Gonzalo Montiel
- 13- Cristian Romero
- 19- Nicolás Otamendi
- 6- Lisandro Martínez
- 2- Leonardo Balerdi
- 25- Facundo Medina
- 3- Nicolás Tagliafico
MEDIOCAMPISTAS
- 7- Rodrigo De Paul
- 14- Exequiel Palacios
- 24- Enzo Fernández
- 11- Giovani Lo Celso
- 20- Alexis Mac Allister
- 5- Leandro Paredes
- 18- Nicolás Paz
- 8- Valentín Barco
DELANTEROS
- 10- Lionel Messi
- 9- Julián Alvarez
- 17- Giuliano Simeone
- 22- Lautaro Martínez
- 15- Nicolás González
- 16- Thiago Almada
- 21- José Manuel López
Datos clave
- Caruso Lombardi acusó a Leandro Paredes de pedir la exclusión de Marcos Acuña.
- Leandro Paredes integra los 26 convocados al Mundial, pero Marcos Acuña quedó fuera.
- La Selección Argentina llegó a Kansas para debutar el 14 de junio.