Caruso Lombardi acusó a Paredes de dejar a Acuña afuera del Mundial 2026: “Tengo información”

El entrenador soltó una picante teoría sobre la ausencia del lateral izquierdo en la nómina de la Selección Argentina.

La Selección Argentina arribó este domingo a Kansas y ya respira el Mundial 2026. Aunque los dirigidos por Lionel Scaloni debutarán el 14 de junio en la cita, afrontarán antes dos amistosos. Mientras, el cuerpo médico tendrá trabajo para recuperar a un puñado de jugadores que llegan tocados.

Entre los futbolistas que pelean por recuperarse está Leandro Paredes, que fue protagonista este domingo de una polémica teoría expuesta por Ricardo Caruso Lombardi. En TN, el entrenador lo acusó de haber pedido que Marcos Acuña no sea parte de la lista de 26, algo que terminó ocurriendo.

“¿Te acordás quién lo empujó a Paredes? Yo tengo información, que en la salida de Acuña ni Scaloni estuvo metido. El número 10 nuestro, el ídolo, no se metió en nada (Messi). Fue un pedido de este muñequito… Que lo duerman a Huevo”, disparó Caruso, que recordó el cruce entre ambos campeones del mundo en el último Superclásico.

Sus compañeros en el aire lo empujaron al preguntarle por el ‘muñequito’: “¿Estás hablando de Leandro Paredes?”. Y Caruso Lombardi despejó todas las dudas: “Sí, vos nombralo”.

💣🔥 "El Huevo Acuña no fue al Mundial porque PAREDES y LA MESA CHICA de 4/5 secanucas le pidieron a Tapia que lo bajen de la lista. También pidió que limpien a Montiel pero no pudo” – la fuerte acusación de Caruso Lombardi https://t.co/0NH2QF1Ry7 pic.twitter.com/5M5gZEXGJY — PaseClave (@paseclave__) May 31, 2026

Pero luego profundizó comparando las condiciones físicas de ambos y la diferencia en la decisión de Scaloni: “¿Por qué Paredes viaja y Acuña no? Porque Paredes es de la mesa chica, de los tres o cuatro secanucas que tienen y Acuña quedó afuera”.

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Por último, enemistó también a Paredes con Montiel, el único representante de River en la lista: “Te digo más, a Montiel lo iban a limpiar también. No pudieron, porque dijeron que ya sacaron a Acuña y no podían limpiar a Montiel también. Si no, sacaban a los dos”.

La lista de convocados de Argentina en el Mundial 2026

ARQUEROS

23- Emiliano Martínez

12- Gerónimo Rulli

1- Juan Musso

DEFENSORES

26- Nahuel Molina

4- Gonzalo Montiel

13- Cristian Romero

19- Nicolás Otamendi

6- Lisandro Martínez

2- Leonardo Balerdi

25- Facundo Medina

3- Nicolás Tagliafico

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MEDIOCAMPISTAS

7- Rodrigo De Paul

14- Exequiel Palacios

24- Enzo Fernández

11- Giovani Lo Celso

20- Alexis Mac Allister

5- Leandro Paredes

18- Nicolás Paz

8- Valentín Barco

DELANTEROS

10- Lionel Messi

9- Julián Alvarez

17- Giuliano Simeone

22- Lautaro Martínez

15- Nicolás González

16- Thiago Almada

21- José Manuel López

Datos clave

Caruso Lombardi acusó a Leandro Paredes de pedir la exclusión de Marcos Acuña.

acusó a Leandro Paredes de pedir la exclusión de Marcos Acuña. Leandro Paredes integra los 26 convocados al Mundial, pero Marcos Acuña quedó fuera.

integra los 26 convocados al Mundial, pero Marcos Acuña quedó fuera. La Selección Argentina llegó a Kansas para debutar el 14 de junio.