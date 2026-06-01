Independiente ofertó por Esequiel Barco y negocia con Spartak Moscú: todos los detalles

El campeón de la Copa Sudamericana 2017 quiere volver al Rojo, que ya presentó un préstamo con opción de compra.

Hace ya varios días, BOLAVIP anticipó el inicio de las gestiones pero ahora es un hecho. En las últimas horas, Independiente hizo una oferta formal por Esequiel Barco para sumarlo como refuerzo en este mercado de pases venidero de cara al segundo semestre de la temporada. En ese mismo sentido, ahora Spartak Moscú debe contestar la propuesta que ya tiene en su poder.

Cabe recordar que a mediados de 2024 el elenco ruso desembolsó 14 millones de euros para quedarse con el futbolista que vestía la camiseta de River. Tras su salida de Avellaneda, el talentoso emigró a la MLS para representar a Atlanta United y luego el Millonario lo pagó 10 millones de euros como incorporación estelar. Sin embargo, ahora podría regresar a su casa…

Esequiel Barco, en Spartak Moscu. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Independiente ya hizo la oferta formal por Barco. Debido a su alta cotización en el mercado internacional, el Rojo solicitó un préstamo por un año para tener un refuerzo de alta jerarquía en la segunda parte de la temporada en este nuevo proyecto futbolístico que encabeza Gustavo Quinteros como director técnico.

Además de la cesión, la propuesta es sin cargo pero con opción de compra, para luego tener la posibilidad de ficharlo de manera definitiva. En caso de desembolsar una suma de dinero una vez finalizado el préstamo, el conjunto de Avellaneda se quedaría con el 50% de los derechos económicos, siendo socio de Spartak Moscú en una futura negociación con otro equipo.

Esequiel Barco, en su etapa en Independiente. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que Barco ingresa en su último año de contrato en Rusia, lo que facilitaría su salida de Eurasia. Por otro lado, el oriundo de Villa Gobernador Gálvez, ciudad ubicada en el Gran Rosario, el futbolista quiere volver si o si a Argentina por cuestiones personales. Este ítem no es menor, ya que él haría presión para regresar al club que lo formó.

La gran temporada de Barco en Rusia

A mediados de 2024, luego de un paso con intermitencias en River, Esequiel Barco llegó a Spartak Moscú. Desde su arribo se destacó por sus presencias y también por la cantidad de goles que hizo: en la primera temporada fueron 14 en 36 partidos, mientras que en la segunda 8 en 37. Por otro lado, en este 2026 conquistó la Copa de Rusia.

Esequiel Barco, en Spartak Moscu.

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El paso de Barco por Independiente

Esequiel Barco se formó en Independiente y allí debutó en la temporada 2016/17. Inmediatamente se destacó por su talento y se ganó a los hinchas del Rojo. Solamente estuvo dos temporadas en el club, en total jugó 57 partidos, marcó 8 goles y brindó 7 asistencias. En lo que respecta a títulos, fue campeón de la Copa Sudamericana 2017 de mano de Ariel Holan.