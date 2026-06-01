Sin lugar en la consideración de Coudet, Santiago Lencina podría irse de River a préstamo a Portugal

Sporting Braga está interesado en el futbolista y el Millonario podría cederlo a préstamo por una temporada.

Con el plantel licenciado por vacaciones, el entrenador de River, Eduardo Coudet, se encuentra trabajando en el mercado de pases, en el que no solo intentarán darle un salto de calidad al plantel, sino que también se desprenderán de futbolistas que no están en los planes del DT.

En este sentido, uno de los jugadores que podría armar las valijas es Santiago Lencina, quien tuvo poca participación a lo largo del ciclo Coudet y que cuenta con una oferta del viejo continente para marcharse a préstamo de cara a la próxima temporada, que iniciará tras el Mundial.

Es que, Sporting Braga de Portugal tendría avanzada la cesión de Lencina por una temporada, por lo que el volante ofensivo de 20 años tendría su primera experiencia en el fútbol del viejo continente para jugar durante la temporada 2026/27.

Santiago Lencina, jugador de River.

En caso de darse su llegada al Braga, Lencina no solo disputará la Primeira Liga y la Taça de Portugal, sino que también jugará la fase de liga de la UEFA Conference League, debido a que su equipo viene de terminar cuarto en la última liga local y obtuvo esta clasificación al certamen.

Por el momento se desconocen los términos de este préstamo, tanto como la duración, que sería de una temporada, o si el elenco portugués tendrá una opción de compra a su favor. Cabe destacar que el volante tiene contrato con River hasta diciembre de 2028 y una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

Publicidad

Así las cosas, en los próximos días se definirá el futuro de Lencina. En caso de que las negociaciones se retrasen, Coudet deberá decidir si lo lleva a la pretemporada a España con el resto del plantel, o si se queda en Buenos Aires a la espera de concretar su salida del club.

Los números de Santiago Lencina en River

Desde su debut en el primer equipo, el volante ofensivo de 20 años lleva disputados un total de 31 partidos, en los que convirtió tres goles y no aportó asistencias. Además recibió tres tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1116 minutos en cancha.

Datos claves

Eduardo Coudet define la salida de Santiago Lencina del plantel de River.

define la salida de Santiago Lencina del plantel de River. Sporting Braga de Portugal avanzó para fichar a Lencina a préstamo por una temporada.

de Portugal avanzó para fichar a Lencina a préstamo por una temporada. El volante de 20 años tiene contrato con River y cláusula de 100 millones.