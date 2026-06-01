Una de las situación más desagradables de este Roland Garros lo tuvo a Daniel Vallejo como protagonista. Tras caer ante Moïse Kouamé en un duelo impresionante a cinco sets en el marco de la segunda ronda del certamen, el paraguayo apuntó contra la umpire y lo hizo de la manera más baja que se puede hacer: con un comentario machista.

Tras caer ante Moïse Kouamé por 6/3, 7/5, 3/6, 2/6 y 7/6, Daniel Vallejo dijo: “Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es muy difícil que una mujer pueda hacerlo. Lo tiene que arbitrar un hombre, porque es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público”.

Cabe recordar que el duelo entre el paraguayo el francés lo arbitró Ana Carvalho, una de las mejores juezas del circuito. También hay que destacar que el público francés lo vivió con alta intensidad, que alentó a Moïse Kouamé casi como si se trata de un partido de la vieja Copa Davis, con localías. Así y todo, el comentario de Vallejo fue sumamente desafortunado.

Por otro lado, Vallejo también dijo: “El público fue muy desubicado, pero entiendo que están apoyando a su compatriota. Es un público bastante intenso y por eso ya estaba preparado, ya sabía que iba a ser así y la verdad que no me perjudicó a mí, sino que más que nada lo fortaleció a él”.

Una multa histórica

Como era de esperar, la organización de Roland Garros no tuvo tolerancia con semejante falta de respeto de Daniel Vallejo y decidió multarlo. Lo que nadie esperaba era que esa multa sea la más importante de la historia del certamen. Vallejo deberá pagar 65 mil euros por su desafortunado comentario.

Daniel Vallejo. (Foto: Getty).

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