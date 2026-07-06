El Millonario estaba dispuesto a realizar una oferta superior a los 10 millones de euros por el atacante, pero desde Italia bajaron el pulgar.

Una de las grandes novelas del mercado de pases llegó a su fin: Giovanni Simeone no llegará a River. El delantero formado en el Millonario había dejado claro su deseo de volver al club que lo vio nacer, pero siempre desde Torino manifestaron el deseo de contar con él y este lunes se confirmó que serán inflexibles.

Bolavip pudo saber en exclusiva que el propio Urbano Cairo -presidente de Torino- no negociará por Giovanni Simeone, ya que lo considera una parte fundamental de cara a la próxima temporada. Cabe destacar que Ignazio Abate asumió como entrenador del conjunto de Turín hace apenas unas semanas y siempre quiso contar con el delantero argentino.

River, dispuesto a desembolsar 10 millones

El club de Núñez sabe que tiene que jugar fuerte en este mercado de pases y Giovanni Simeone era una de los refuerzos que quería sumar. Por tal motivo, River estuvo dispuesto a desembolsar nada más y nada menos que 10 millones de euros por el delantero que en su momento fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina.

Dicha oferta jamás llegó a ser presentada de manera formal ya que esperaban para hacerlo un guiño de Torino, algo que nunca sucedió, sino más bien todo lo contrario. Los italianos cerraron las puertas de una posible transferencia ya que consideran determinante contar con Gio de cara a la próxima temporada.

Gio Simeone en Torino. (Foto: Getty).

River reforzó el ataque con viejos conocidos

Más allá de la imposibilidad de contar con Gio Simeone, River fue a la carga por dos delanteros y ya los cerró. Se trata de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, dos viejos conocidos que vuelven al club de Núñez para reforzar el ataque. Además, en el plantel están Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

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