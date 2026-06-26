Torino mantiene la firme postura de no vender a Gio Simeone a River

Aunque el delantero hizo su parte, El Millonario empezó a perder la puja con el club italiano.

Ni siquiera el firme deseo del futbolista de regresar ha ayudado a River a avanzar en las gestiones para hacer de Giovanni Simeone uno de los refuerzos de élite que se está buscando concretar para jerarquizar el plantel que conduce Eduardo Coudet de cara al segundo semestre del año.

Según pudo saber Bolavip, de momento las negociaciones por el delantero de 30 años están muy complicadas porque la dirigencia de Torino se ha mantenido firme en su postura de no transferirlo. La operación no está cien por ciento caída, pero si invita a estas alturas a evaluar otras opciones.

El club italiano viene de contratar a Ignacio Abate como su nuevo entrenador, firmándole un contrato hasta junio de 2028, y las prioridades de la dirigencia pasar de momento por nutrirlo de una plantilla competitiva. Por esa razón, la evaluación del DT en relación a los futbolistas de los que dispone será clave para que exista o no una chance futura para El Millonario.

Simeone ya cumplió con su parte, porque le dejó claro a la dirección deportiva que tiene intenciones de volver a vivir en Argentina. River estaba dispuesto a mejorar su oferta, pero la posición del Torino no ha cambiado. De momento, no van a vender a un jugador que consideran esencial.

El jugador hizo saber su deseo de volver, pero son otros los planes de Torino.

Reunión pospuesta

En ese contexto, Torino aplazó una reunió que tenía prevista para esta semana por el tema Simeone, aunque la misma se llevaría a cabo la semana próxima. Así lo comunicó el periodista Germán García Grova en sus redes sociales, en una publicación a la que Leo Rodríguez, representante del delantero, le dio su “me gusta”.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Simeone con Torino?

El contrato entre Giovanni Simeone y Torino recién expirará en junio de 2028, por lo que si el club italiano no cambia de postura no quedarán mayores esperanzas para El Millonario de repatriarlo con demasiada antelación a esa fecha.

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Los números de Gio en Torino

Desde su arribo al club en agosto del año pasado, procedente del Napoli, Giovanni Simeone ha participado de un total de 35 partidos oficiales con Torino, contabilizando 2.372 minutos en cancha en los que aportó 11 goles y 2 asistencias.

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