Gallardo y una nueva muestra de amor a River: “Nunca me voy a ir, es parte de mi vida”

Tras finalizar su etapa como comentarista del Mundial para ESPN, el Muñeco abrió su corazón y dijo qué siente por el Millonario.

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River no fue bueno. Los resultados no acompañaron, el juego no fluyó y su salida fue abrupta, luego de un par de derrotas, pero con un equipo vencido. Así y todo, el hincha nunca lo reprobó, siempre lo ovacionó y el foco estuvo puesto en los jugadores, no en el Muñeco, al menos en el plano público.

Marcelo Gallardo dejó de ser el entrenador de River a fines de febrero de 2026, luego estuvo unos meses disfrutando de la familia hasta que unos días antes del Mundial se dio a conocer que sería comentarista para ESPN y así lo fue hasta el partido de 16avos de final en el que Argentina superó con lo jugo a Cabo Verde.

El Muñeco hizo oficial que terminaba su participación en ese rol, pero antes de marcharse de ESPN le dio una entrevista mano a mano a Sebastián Vignolo, donde repasó varios temas, entre ellos su vínculo con River. Gallardo mostró su costado más humano y dejó en claro su amor por el club.

Gallardo en su último partido en River. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Gallardo sobre River?

Para Marcelo Gallardo hablar de River es emocionante y así lo dejó en claro: “Nunca me voy a ir de River, por más que hoy no esté. No lo puedo sacar de mi vida, siempre voy a volver. O como padre buscando a mi hijo al colegio o en algún momento dándome la posibilidad de ir a la cancha sin que eso genere ningún tipo de ruido ni alboroto“.

Además, agregó: “River es parte de mi vida, es donde yo he pasado casi la totalidad del tiempo de mi vida. Diego Borinsky (el periodista que escribió su hiografía) me decía: ‘Vos sabés que viviste más la mitad de tu vida en River?’. Es posible que sea así porque pasé mucho tiempo”.

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"YO NUNCA ME VOY A IR DE RIVER" Marcelo Gallardo siempre tiene presente al Millonario.



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Gallardo y las redes sociales

El Muñeco fue consultado por las rede sociales y dijo: “No tengo y no me interesan ni aún en los tiempos modernos. Las acepto, no tengo nada en contra, pero prefiero no perder mi tiempo. Tener un teléfono nos ofrece todas las alternativas, nos involucra a tener que ser esclavos del teléfono e intento no tener aplicaciones para que no me quiten ese tiempo que considero valioso”.

“Me preocupa que lo hagan mis jugadores porque hay que entender y estar preparados para aceptar el elogio y la crítica. Y no estamos preparados, es mentira que lo estamos. Me preocupa que un jugador vea que se dice de él y cuál es la aceptación que ve de afuera para sentirse valorado porque es agresivo, te quita energía y te afecta emocionalmente. Me preocupa la salud de los futbolistas cuando están muy expuestos a eso”, completó Gallardo.

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