Gallardo y una nueva muestra de amor a River: “Nunca me voy a ir, es parte de mi vida”

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River no fue bueno. Los resultados no acompañaron, el juego no fluyó y su salida fue abrupta, luego de un par de derrotas, pero con un equipo vencido. Así y todo, el hincha nunca lo reprobó, siempre lo ovacionó y el foco estuvo puesto en los jugadores, no en el Muñeco, al menos en el plano público.
Marcelo Gallardo dejó de ser el entrenador de River a fines de febrero de 2026, luego estuvo unos meses disfrutando de la familia hasta que unos días antes del Mundial se dio a conocer que sería comentarista para ESPN y así lo fue hasta el partido de 16avos de final en el que Argentina superó con lo jugo a Cabo Verde.
El Muñeco hizo oficial que terminaba su participación en ese rol, pero antes de marcharse de ESPN le dio una entrevista mano a mano a Sebastián Vignolo, donde repasó varios temas, entre ellos su vínculo con River. Gallardo mostró su costado más humano y dejó en claro su amor por el club.
Gallardo en su último partido en River. (Foto: Getty).
¿Qué dijo Gallardo sobre River?
Para Marcelo Gallardo hablar de River es emocionante y así lo dejó en claro: “Nunca me voy a ir de River, por más que hoy no esté. No lo puedo sacar de mi vida, siempre voy a volver. O como padre buscando a mi hijo al colegio o en algún momento dándome la posibilidad de ir a la cancha sin que eso genere ningún tipo de ruido ni alboroto“.
Además, agregó: “River es parte de mi vida, es donde yo he pasado casi la totalidad del tiempo de mi vida. Diego Borinsky (el periodista que escribió su hiografía) me decía: ‘Vos sabés que viviste más la mitad de tu vida en River?’. Es posible que sea así porque pasé mucho tiempo”.
"YO NUNCA ME VOY A IR DE RIVER" Marcelo Gallardo siempre tiene presente al Millonario.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026
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Gallardo y las redes sociales
El Muñeco fue consultado por las rede sociales y dijo: “No tengo y no me interesan ni aún en los tiempos modernos. Las acepto, no tengo nada en contra, pero prefiero no perder mi tiempo. Tener un teléfono nos ofrece todas las alternativas, nos involucra a tener que ser esclavos del teléfono e intento no tener aplicaciones para que no me quiten ese tiempo que considero valioso”.
“Me preocupa que lo hagan mis jugadores porque hay que entender y estar preparados para aceptar el elogio y la crítica. Y no estamos preparados, es mentira que lo estamos. Me preocupa que un jugador vea que se dice de él y cuál es la aceptación que ve de afuera para sentirse valorado porque es agresivo, te quita energía y te afecta emocionalmente. Me preocupa la salud de los futbolistas cuando están muy expuestos a eso”, completó Gallardo.
DATOS CLAVE
- Amor incondicional por River: Marcelo Gallardo conmovió al mundo millonario al asegurar que el club es una parte central de su identidad y que su vínculo es eterno: “Nunca me voy a ir de River, por más que hoy no esté. No lo puedo sacar de mi vida, siempre voy a volver”.
- Su postura sobre las redes sociales: El “Muñeco” reveló que no utiliza ni le interesan las plataformas digitales en los tiempos modernos. Explicó que prefiere no ser “esclavo del teléfono” ni perder tiempo valioso en aplicaciones que lo alejen de la realidad.
- Preocupación por la salud de los futbolistas: El entrenador advirtió sobre el impacto negativo que las redes tienen en los planteles, señalando que la exposición constante a los elogios y a las críticas afecta emocionalmente a los jugadores: “Me preocupa la salud de los futbolistas cuando están muy expuestos a eso, es agresivo y te quita energía”.