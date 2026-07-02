Comparan el Mundial de Orlando Gill con el de Keylor Navas en 2014 y afirman que lo buscan desde Italia: “Sus actuaciones subieron su valor”

El arquero de San Lorenzo es una de las revelaciones de la Selección de Paraguay y ya lo siguen de cerca desde Europa.

Orlando Gill es uno de los futbolistas con mejor rendimiento en la Copa del Mundo 2026, por lo que su valor se cotizó notablemente en los últimos días. En ese sentido, su desempeño en la Selección de Paraguay podría ser el desencadenante de un cambio de destino en este mercado de pases y San Lorenzo está abierto a escuchar ofertas si son importantes.

A raíz del contexto, desde Italia lo comparan con Keylor Navas. Por su nivel estelar en el Mundial 2014 con Costa Rica, el guardameta dio el gran salto de su carrera y pasó a ser de elite. En aquel entonces, pasó de Levante a Real Madrid y luego solo acumuló títulos y varias UEFA Champions League. Y en Europa, no ven tan lejano una situación parecida con un traspaso al Viejo Continente.

Orlando Gill, arquero de la Selección de Paraguay y de San Lorenzo. (Getty Images)

Lo cierto es que Gianluca Di Marzio reveló que Torino está interesado en Gill. El elenco oriundo del norte italiano busca una modificación en el puesto y el arquero de 26 años está muy bien considerado. De hecho, el reconocido periodista aseguró: “Sus actuaciones han incrementado su valor. Ha sido uno de los jugadores claves de Paraguay hasta el momento”.

Un dato muy importante a tener en cuenta es que San Lorenzo posee el 50% de su ficha. Esto se debe a que a comienzos de 2025, el Ciclón ejecutó la opción de compra del 50% del pase por 500.000 dólares y el porcentaje todavía restante le pertenece a Sportivo San Lorenzo, club en el que se desempeñaba en el fútbol paraguayo antes de su arribo a Argentina.

Orlando Gill, arquero de la Selección de Paraguay y de San Lorenzo. (Getty Images)

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Por otro lado, es bueno resaltar que desde Boedo tasaron a Gill en 10 millones de dólares, pero se escuchan ofertas por un monto apenas menor para llegar a un acuerdo que satisfaga los requisitos de ambas partes. Además, el guardameta de 1,99 metros de altura, en Transfermarkt tiene un valor de 6 millones de dólares, lo que indica un claro crecimiento recientemente.

Desde su llegada al fútbol argentino, Orlando Gill disputó un total de 59 partidos oficiales con la camiseta de San Lorenzo de Almagro. En ese lapso de tiempo, le convirtieron 44 goles y acumuló 29 vallas invictas, aunque no sumó ningún título. Así las cosas, el arquero paraguayo continúa disputando la Copa del Mundo, siendo una de las grandes revelaciones del certamen.

Orlando Gill, arquero de la Selección de Paraguay y de San Lorenzo. (Getty Images)

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