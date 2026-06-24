El mercado de pases de River: oferta de Europa por Ian Subiabre, el panorama de Ángel Correa y búsqueda de dos delanteros

Bajo la supervisión de Chacho Coudet, el club de Núñez tiene negociaciones abiertas para reforzar al equipo de cara al segundo semestre.

El mercado de pases de River Plate está atravesado por una profunda limpieza en el plantel de Eduardo Coudet, que también busca jugadores de su gusto para afrontar el segundo semestre. La Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina son los próximos objetivos del Millonario.

BOLAVIP pudo averiguar cómo está el panorama del mercado del club de Núñez, con negociaciones abiertas. La pretemporada ya está en marcha en Alicante y River tiene en el horizonte un partido amistoso confirmado ante Flamengo.

River apunta a dos delanteros

La dirigencia del Millonario tiene tres negociaciones abiertas por centroatacantes y pretenden cerrar dos de ellas. Rafael Santos Borré es la transferencia más accesible, hoy por hoy. El delantero colombiano está más cerca de volver a ponerse la camiseta de River.

Además, otros dos exjugadores de la institución están en carpeta. Lucas Beltrán podría retornar a préstamo desde Europa. El futbolista habló en las últimas horas con dirigentes de River y se mostró más abierto a volver al país. El tercer caso es el de Giovanni Simeone, que suena desde hace algunas semanas.

Oferta de Europa por Ian Subiabre

Ian Subiabre, delantero de River. (Foto: Getty)

El atacante de 19 años no forma parte de la pretemporada de River en Alicante y ya le buscan otro destino. En los últimos días llegó un ofrecimiento formal de Midtjylland por 4 millones de euros por el 100% de su pase. La intención del jugador no es irse a Dinamarca, por lo que la negociación no prosperó, más allá de las cifras.

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Germán Pezzella y Maximiliano Salas, otros que no forman parte de la delegación en España, también podrían salir en las próximas semanas. Por el campeón del mundo aún no se avanzaron charlas, mientras que el delantero todavía no consiguió una oferta que conforme a todas las partes.

La situación de Ángel Correa, prioridad para River

Coudet y la dirigencia del Millonario pretenden acelerar por el jugador de Tigres, aunque los clubes no logran acercarse en las negociaciones. Desde México pretenden alrededor de 15 millones de dólares por su ficha. Hasta ahora, hay entre 2 y 3 millones de dólares de diferencia que hacen que no se llegue a buen puerto en la operación.

Datos clave

4 millones de euros ofreció Midtjylland por el pase de Ian Subiabre.

ofreció Midtjylland por el pase de Ian Subiabre. 15 millones de dólares pretende Tigres por el jugador Ángel Correa.

pretende Tigres por el jugador Ángel Correa. Rafael Santos Borré es la opción de transferencia más accesible para River.