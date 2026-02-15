Es tendencia:
logotipo del encabezado
LALIGA

El Cholo Simeone cruzó a Jan Oblak tras el papelón de Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano: “No comparto lo que dijo”

Tras el cachetazo por LaLiga, el DT del Atleti se mostró en desacuerdo con una polémica opinión de su arquero.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid.
© GettyDiego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid.

Poco duró la alegría de la goleada ante Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey. Atlético de Madrid volvió a cosechar un resultado humillante, que complicó sus chances de pelear por LaLiga. Este domingo, el Colchonero cayó por 3-0 en su visita ante Rayo Vallecano.

El elenco comandado por el Cholo Simeone salió a la cancha con mayoría de suplentes y no pudo hacer pie ante el conjunto que llegó a esta fecha en zona de descenso. Al respecto, Jan Oblak lanzó una polémica respuesta sobre la formación presentada por el DT Argentino.

  • Mirá todos los partidos de LaLiga en Disney+

“Parece que la Liga se ha tirado. No podemos perder partidos así, hacer partidos como este. Los partidos no se eligen, hay que jugar siempre al máximo, hay que ganar y me da la sensación de que no lo estamos haciendo así. No se puede elegir los partidos, hay que jugar todos para ganar”, soltó el arquero aún sobre el campo a DAZN.

La respuesta de Simeone a su futbolista no tardó en llegar. En conferencia de prensa, el Cholo recibió el cachetazo y reconoció el mérito de Rayo Vallecano: “Fueron superiores, no tuvimos ocasiones. No fue por intensidad y ganas. Nos faltaron mejores elecciones dentro del campo. Jugamos mal, ellos jugaron mejor y tienes más opciones. No tuvimos transiciones, ni últimos pases buenos. Fueron mejores”.

Y luego se refirió especialmente a las declaraciones del arquero esloveno, con quien se mostró en desacuerdo: “Que no comparto lo que dijo Oblak, el equipo no elige partidos pero jugó mal”.

Publicidad

Por lo pronto, tras 24 compromisos en LaLiga, Atlético de Madrid se ubica en la cuarta posición con 45 unidades, a 15 del líder, Real Madrid. Además, está a 6 puntos de caer de la zona de clasificación a la próxima Champions League, con Real Betis con chances de recortar esa distancia en esta fecha.

La reacción del Cholo Simeone al primer gol de Julián Álvarez en 2026: “Gracias a Dios”

ver también

La reacción del Cholo Simeone al primer gol de Julián Álvarez en 2026: “Gracias a Dios”

Así está la tabla de LaLiga

Datos clave

  • El Atlético de Madrid cayó derrotado 3-0 ante el Rayo Vallecano en LaLiga.
  • Jan Oblak criticó la rotación de jugadores y el desempeño del equipo ante DAZN.
  • El equipo de Simeone suma 45 puntos tras 24 jornadas, a 15 del Real Madrid.
Publicidad
Agustín Vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Nahuel Molina se sorprendió por ser titular en Atlético de Madrid y bancó a Julián Álvarez: “Para el afuera”
Fútbol Internacional

Nahuel Molina se sorprendió por ser titular en Atlético de Madrid y bancó a Julián Álvarez: “Para el afuera”

Las condiciones que le impusieron en Atlético de Madrid a Diego Simeone para continuar como DT
Fútbol europeo

Las condiciones que le impusieron en Atlético de Madrid a Diego Simeone para continuar como DT

La insólita razón que haría que Atlético de Madrid juegue de visitante en su propio estadio
Fútbol europeo

La insólita razón que haría que Atlético de Madrid juegue de visitante en su propio estadio

La revelación de Pochettino cuando Messi se enojó porque lo sacó: "Tenés que preguntarme"
Fútbol Internacional

La revelación de Pochettino cuando Messi se enojó porque lo sacó: "Tenés que preguntarme"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo