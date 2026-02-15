El Cholo Simeone cruzó a Jan Oblak tras el papelón de Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano: “No comparto lo que dijo”

Poco duró la alegría de la goleada ante Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey. Atlético de Madrid volvió a cosechar un resultado humillante, que complicó sus chances de pelear por LaLiga. Este domingo, el Colchonero cayó por 3-0 en su visita ante Rayo Vallecano.

El elenco comandado por el Cholo Simeone salió a la cancha con mayoría de suplentes y no pudo hacer pie ante el conjunto que llegó a esta fecha en zona de descenso. Al respecto, Jan Oblak lanzó una polémica respuesta sobre la formación presentada por el DT Argentino.

Mirá todos los partidos de LaLiga en Disney+

“Parece que la Liga se ha tirado. No podemos perder partidos así, hacer partidos como este. Los partidos no se eligen, hay que jugar siempre al máximo, hay que ganar y me da la sensación de que no lo estamos haciendo así. No se puede elegir los partidos, hay que jugar todos para ganar”, soltó el arquero aún sobre el campo a DAZN.

La respuesta de Simeone a su futbolista no tardó en llegar. En conferencia de prensa, el Cholo recibió el cachetazo y reconoció el mérito de Rayo Vallecano: “Fueron superiores, no tuvimos ocasiones. No fue por intensidad y ganas. Nos faltaron mejores elecciones dentro del campo. Jugamos mal, ellos jugaron mejor y tienes más opciones. No tuvimos transiciones, ni últimos pases buenos. Fueron mejores”.

Y luego se refirió especialmente a las declaraciones del arquero esloveno, con quien se mostró en desacuerdo: “Que no comparto lo que dijo Oblak, el equipo no elige partidos pero jugó mal”.

Publicidad

Publicidad

Por lo pronto, tras 24 compromisos en LaLiga, Atlético de Madrid se ubica en la cuarta posición con 45 unidades, a 15 del líder, Real Madrid. Además, está a 6 puntos de caer de la zona de clasificación a la próxima Champions League, con Real Betis con chances de recortar esa distancia en esta fecha.

ver también La reacción del Cholo Simeone al primer gol de Julián Álvarez en 2026: “Gracias a Dios”

Así está la tabla de LaLiga

Datos clave

El Atlético de Madrid cayó derrotado 3-0 ante el Rayo Vallecano en LaLiga.

cayó derrotado ante el en LaLiga. Jan Oblak criticó la rotación de jugadores y el desempeño del equipo ante DAZN.

criticó la rotación de jugadores y el desempeño del equipo ante DAZN. El equipo de Simeone suma 45 puntos tras 24 jornadas, a 15 del Real Madrid.

Publicidad