Mientras el plantel de Boca Juniors afronta el Torneo Apertura y la dirigencia trabaja por conseguir refuerzos, la enfermería del club hace horas extra. Es que un puñado de jugadores del plantel se encuentra en plena recuperación y, este domingo, se confirmó que habrá una nueva cirugía.

En pleno partido entre el Xeneize y Platense en La Bombonera, se conoció que Milton Giménez deberá pasar por el quirófano, tal como averiguó BOLAVIP. El tratamiento al delantero por su pubalgia no funcionó y, con el objetivo de conseguir su vuelta a las canchas, el cuerpo médico decidió que pase por el quirófano este miércoles 18 de febrero.

El exatacante de Banfield lleva más de 3 meses afectado por esta lesión y todavía no pudo sumar minutos en el 2026. Su última participación con el Xeneize se remonta al 7 de diciembre. Fue en la derrota ante Racing por los cuartos de final del Torneo Clausura.

De esta manera, el delantero de 29 años es el segundo integrante del plantel que pasa por una operación en estos días. Es que Rodrigo Battaglia también pasó por esta situación, aunque por una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles.

Los números de Milton Giménez en Boca

Desde su llegada al Xeneize a mediados de 2024, el delantero de 29 años lleva disputados un total de 59 partidos, en los que convirtió 17 goles y aportó cinco asistencias. Además recibió 11 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 3236 minutos en cancha.

ver también La sorpresiva reaparición del Patrón Bermúdez para elogiar a Zeballos: “Es la esperanza de Boca”

Datos clave

Milton Giménez será operado por una pubalgia tras tres meses sin sumar minutos en 2026.

será operado por una tras tres meses sin sumar minutos en 2026. El delantero de 29 años disputó su último partido oficial el 7 de diciembre ante Racing.

disputó su último partido oficial el ante Racing. Rodrigo Battaglia también pasó por el quirófano recientemente por una tendinopatía en el tendón de Aquiles.

Publicidad