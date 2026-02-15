Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River rechazó una oferta de la MLS por Matías Galarza Fonda

El Millonario consideró insuficiente una propuesta de préstamo con opción de compra por el volante paraguayo.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Matías Galarza Fonda, mediocampista de River.
© Instagram matigalarzafMatías Galarza Fonda, mediocampista de River.

Mientras Marcelo Gallardo busca revertir la crisis deportiva que River atraviesa en el inicio del 2026, las oficinas del Monumental siguen activas con el mercado de pases. En esta ocasión, los focos se centran en una posible salida, ya que en las últimas horas el club desestimó una oferta formal del Atlanta United por Matías Galarza Fonda.

Según pudo saber Bolavip, la franquicia de la Major League Soccer, dirigida por Gerardo ‘Tata’ Martino, había enviado una propuesta para llevarse al volante a préstamo con opción de compra. No obstante, los números y las condiciones fueron considerados insuficientes por la dirigencia riverplatense.

Lo cierto es que el rechazo de River tiene una explicación lógica: el esfuerzo financiero que realizó a mediados de 2025 para quedarse con los servicios del volante paraguayo. Un total de 8.5 millones de dólares fue lo que le desembolsaron a Talleres de Córdoba en una operación que también incluyó el pase de Juan Carlos Portillo. Bajo este panorama, en Núñez no aceptarían una salida que no garantice recuperar una parte importante del capital invertido.

Igualmente, el interés del Atlanta United no es el primero que se despierta en Norteamérica por el paraguayo. Días atrás, el Colorado Rapids también realizó sondeos por el mediocampista, pero los términos ofrecidos tampoco convencieron a River, según informó La Página Millonaria.

Matías Galarza Fonda no tiene lugar en River y es pretendido desde Estados Unidos (Getty).

Matías Galarza Fonda no tiene lugar en River y es pretendido desde Estados Unidos (Getty).

El complicado presente de Galarza Fonda

Por otro lado, la situación deportiva del mediocampista de 24 años atraviesa un presente complejo. En lo que va de este 2026, Galarza Fonda quedó relegado en la consideración de Gallardo al punto de no haber sumado minutos oficiales en las primeras jornadas del campeonato.

Publicidad
La sorpresiva reaparición del Patrón Bermúdez para elogiar a Zeballos: “Es la esperanza de Boca”

ver también

La sorpresiva reaparición del Patrón Bermúdez para elogiar a Zeballos: “Es la esperanza de Boca”

Óscar Córdoba afirmó que nunca espero el llamado de Riquelme y admitió que se fue de Boca por su ego

ver también

Óscar Córdoba afirmó que nunca espero el llamado de Riquelme y admitió que se fue de Boca por su ego

Esta inactividad genera una preocupación directa en el futbolista, quien tiene la mira puesta en la Copa del Mundo 2026 y sabe que, sin rodaje en su club, sus posibilidades de integrar la lista final de la selección de Paraguay disminuyen drásticamente.

Con apenas 14 partidos disputados en su ciclo, sin goles ni asistencias, el futuro de Galarza Fonda es una incógnita. Vale recordar que una eventual salida al exterior le permitiría a River liberar un cupo extra para incorporar hasta el 21 de marzo. Pero, por el momento, el guaraní deberá seguir peleando desde atrás en la consideración de un Gallardo que parece tener otras prioridades para la mitad de la cancha.

Datos clave

  • River Plate rechazó una oferta formal del Atlanta United por el mediocampista Matías Galarza.
  • La propuesta del equipo de Gerardo Martino consistía en un préstamo con opción de compra.
  • River realizó una fuerte inversión en 2025 para comprar a Galarza a Talleres de Córdoba y buscaría recuperarla en caso de una salida.
Publicidad
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Fausto Vera se acerca a River gracias a Matías Galarza
River Plate

Fausto Vera se acerca a River gracias a Matías Galarza

River hoy: desacuerdo por Amaro, promesa de Galarza a los hinchas, nuevo delantero en la mira y más jugadores libres
River Plate

River hoy: desacuerdo por Amaro, promesa de Galarza a los hinchas, nuevo delantero en la mira y más jugadores libres

Matías Galarza confirmó que quiere quedarse en River: "Se viene un 2026 soñado"
River Plate

Matías Galarza confirmó que quiere quedarse en River: "Se viene un 2026 soñado"

River hoy: situación de Prestianni, interés en Galarza Fonda, los nuevos contratos que anunció Di Carlo y jugadores que se van
River Plate

River hoy: situación de Prestianni, interés en Galarza Fonda, los nuevos contratos que anunció Di Carlo y jugadores que se van

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo