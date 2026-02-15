Mientras Marcelo Gallardo busca revertir la crisis deportiva que River atraviesa en el inicio del 2026, las oficinas del Monumental siguen activas con el mercado de pases. En esta ocasión, los focos se centran en una posible salida, ya que en las últimas horas el club desestimó una oferta formal del Atlanta United por Matías Galarza Fonda.

Según pudo saber Bolavip, la franquicia de la Major League Soccer, dirigida por Gerardo ‘Tata’ Martino, había enviado una propuesta para llevarse al volante a préstamo con opción de compra. No obstante, los números y las condiciones fueron considerados insuficientes por la dirigencia riverplatense.

Lo cierto es que el rechazo de River tiene una explicación lógica: el esfuerzo financiero que realizó a mediados de 2025 para quedarse con los servicios del volante paraguayo. Un total de 8.5 millones de dólares fue lo que le desembolsaron a Talleres de Córdoba en una operación que también incluyó el pase de Juan Carlos Portillo. Bajo este panorama, en Núñez no aceptarían una salida que no garantice recuperar una parte importante del capital invertido.

Igualmente, el interés del Atlanta United no es el primero que se despierta en Norteamérica por el paraguayo. Días atrás, el Colorado Rapids también realizó sondeos por el mediocampista, pero los términos ofrecidos tampoco convencieron a River, según informó La Página Millonaria.

Matías Galarza Fonda no tiene lugar en River y es pretendido desde Estados Unidos (Getty).

El complicado presente de Galarza Fonda

Por otro lado, la situación deportiva del mediocampista de 24 años atraviesa un presente complejo. En lo que va de este 2026, Galarza Fonda quedó relegado en la consideración de Gallardo al punto de no haber sumado minutos oficiales en las primeras jornadas del campeonato.

Esta inactividad genera una preocupación directa en el futbolista, quien tiene la mira puesta en la Copa del Mundo 2026 y sabe que, sin rodaje en su club, sus posibilidades de integrar la lista final de la selección de Paraguay disminuyen drásticamente.

Con apenas 14 partidos disputados en su ciclo, sin goles ni asistencias, el futuro de Galarza Fonda es una incógnita. Vale recordar que una eventual salida al exterior le permitiría a River liberar un cupo extra para incorporar hasta el 21 de marzo. Pero, por el momento, el guaraní deberá seguir peleando desde atrás en la consideración de un Gallardo que parece tener otras prioridades para la mitad de la cancha.

