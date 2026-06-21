El lateral por izquierda apenas estuvo un semestre en el Millonario, su préstamo se interrumpió antes de tiempo y ahora debe resolver su futuro.

Si bien todas las miradas están puestas en el Mundial 2026, el mercado de pases no se detiene. En el caso puntual de Matías Viña, lateral por izquierda de la Selección de Uruguay que hace apenas unos días se enteró que no continuaría en River ahora debe buscar club. El Millonario interrumpió su préstamo, debe regresar a Flamengo, pero los brasileños no lo tendrían en cuenta.

Viña llegó a River a comienzos de 2026 por pedido de Marcelo Gallardo. El uruguayo se desempeñaba en Flamengo y desde Núñez ofrecieron un préstamo por un año con un cargo bajo y una obligación de compra de 5 millones de dólares en caso de cumplir algunos objetivos.

River decidió interrumpir el préstamo del lateral mientras el uruguayo se encuentra en el Mundial. Su representante se puso mano a la obra para encontrarle club y desde Europa llegaron dos ofertas por él. Tanto Olympiakos como Panathinaikos -ambos clubes de Grecia- lo quieren y ya iniciaron gestiones por él.

Matías Viña ante Arabia Saudita en el Mundial. (Foto: Getty).

El paso de Viña por River

Las estadísticas indican que el uruguayo disputó 14 partidos en River, no marcó goles ni brindó asistencias, recibió seis tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad. La realidad es que comenzó bien, luego se apagó y sobre el final del semestre tuvo un buen papel cuando le tocó reemplazar a Marcos Acuña. Quedará en el recuerdo su actuación como arquero ante Carabobo en Venezuela cuando Santiago Beltrán se fue expulsado.

Matías Viña. (Foto: Getty).

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