El Millonario atraviesa una racha negativa histórica y el plantel trabaja para poder revertir esta situación.

Con una nueva derrota ante Rosario Central, River Plate profundizó su crisis en el arranque de este segundo semestre y ya lleva 5 derrotas consecutivas en torneos del fútbol argentino. Se repite una racha perdedora que no le ocurría al Millonario desde 1911.

El elenco dirigido por Eduardo Coudet perdió todos sus partidos en el arranque del Torneo Clausura 2026 y, para colmo, sufrió una temprana eliminación por Copa Argentina ante Aldosivi. River no tiene tiempo que perder y trabaja para poder cambiar el panorama.

Mientras el equipo espera por Thiago Almada y otros refuerzos, los referentes del plantel tomaron una medida para ajustar piezas de cara al próximo partido y mostrar su compromiso ante esta pésima actualidad.

Según pudo saber BOLAVIP, los experimentados del plantel propusieron que la concentración para la visita a Tigre del próximo sábado, en el marco de la Fecha 4 del Torneo Clausura, inicie el jueves, un día antes de lo normal. Es decir, serán dos noches de reunión entre los convocados.

River afronta una nueva derrota. (Foto: Getty)

El silencio tras la derrota ante Rosario Central

En la previa del duelo ante el Canalla, desde River comunicaron a los periodistas que ni Eduardo Coudet ni los jugadores hablarían tras el encuentro. Consumada la derrota, el silencio se hizo realidad y no hubo lugar para análisis ni explicaciones por este momento del Millonario.

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Del otro lado, el hall del Monumental se llenó de miles de hinchas que explotaron por la situación de su equipo. “Que se vayan todos”, dispararon contra jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Algunos, incluso, pidieron por la vuelta de Ramón Díaz.

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