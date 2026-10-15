AFA sancionó a Verón y a Estudiantes en plena semifinal contra Flamengo por la Copa Libertadores

Este jueves se publicaron los castigos tras el escándalo en la Supercopa Internacional que ganó Rosario Central.

Hace pocas semanas, Juan Sebastián Verón fue uno de los protagonistas en una jornada inédita del fútbol argentino: la polémica final de la Supercopa Internacional. Al término del partido y mientras Rosario Central acariciaba un nuevo título, se produjo un escándalo y este jueves 15 de octubre la AFA reveló todas las sanciones contra Estudiantes de La Plata.

Cabe recordar que el presidente del Pincha ingresó al campo de juego a increpar a Darío Herrera por su controversial arbitraje que derivó en el triunfo del Canalla, principalmente en los fallos de 4 jugadas cruciales que inclinaron el desarrollo del encuentro. “Esto es culpa tuya. Vos sos un ladrón“, le gritó la Brujita en un caliente cara a cara con el colegiado.

¡JUAN SEBASTIÁN VERÓN MUY ENOJADO TRAS EL FINAL FUE A BUSCAR A DARÍO HERRERA!



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Lo cierto es que este jueves 15 de octubre y mientras se lleva a cabo la semifinal de la Copa Libertadores contra Flamengo se dieron a conocer los castigos que deben afrontarse. Así las cosas, la Asociación del Fútbol Argentino publicó las sanciones que deben cumplir Estudiantes y Verón. Sin embargo, eso no es todo, también hay penas contra Pascual Caiella y Marcos Angeleri.

Todas las sanciones de la AFA a Estudiantes de La Plata

1°) Sancionar al Presidente del Club Estudiantes de La Plata, Sr. Juan Sebastián Verón, con tres (3) meses de suspensión, por su ingreso no autorizado al campo de juego y conducta incorrecta hacia la autoridad arbitral al finalizar el encuentro, conforme a lo normado en los artículos 12, apartados 1, 2 y 3 inciso c), 13 y 23 del Código Disciplinario.

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

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2°) Sancionar al Vicepresidente 2° del Club Estudiantes de La Plata, Sr. Pascual Caiella, con tres (3) meses de suspensión, por su ingreso no autorizado al campo de juego e intervención en los incidentes registrados al término del encuentro, conforme a lo normado en los artículos 12, apartados 1, 2 y 3 inciso c), 13 y 23 del Código Disciplinario.

3°) Sancionar al Director Deportivo del Club Estudiantes de La Plata, Sr. Marcos Alberto Angeleri, con tres (3) meses de suspensión, por su ingreso no autorizado al campo de juego y desaprobación hacia la autoridad arbitral al finalizar el encuentro, conforme a lo normado en los artículos 12, apartados 1, 2 y 3 inciso f), 13 y 23 del Código Disciplinario.

4°) Sancionar al Club Estudiantes de La Plata con una multa equivalente a quinientas (500) v.e., en razón de las infracciones acreditadas respecto de sus autoridades e integrantes de su delegación en el campo de juego y en el sector de vestuarios, y de conformidad con las facultades de determinación y graduación de las medidas disciplinarias que corresponden a este Tribunal (arts. 5, 7, 12 apartado 3 inciso a, y 23 del Código Disciplinario).