AFA sancionó a Verón y a Estudiantes en plena semifinal contra Flamengo por la Copa Libertadores

Hace pocas semanas, Juan Sebastián Verón fue uno de los protagonistas en una jornada inédita del fútbol argentino: la polémica final de la Supercopa Internacional. Al término del partido y mientras Rosario Central acariciaba un nuevo título, se produjo un escándalo y este jueves 15 de octubre la AFA reveló todas las sanciones contra Estudiantes de La Plata.
Cabe recordar que el presidente del Pincha ingresó al campo de juego a increpar a Darío Herrera por su controversial arbitraje que derivó en el triunfo del Canalla, principalmente en los fallos de 4 jugadas cruciales que inclinaron el desarrollo del encuentro. “Esto es culpa tuya. Vos sos un ladrón“, le gritó la Brujita en un caliente cara a cara con el colegiado.
¡JUAN SEBASTIÁN VERÓN MUY ENOJADO TRAS EL FINAL FUE A BUSCAR A DARÍO HERRERA!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026
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Lo cierto es que este jueves 15 de octubre y mientras se lleva a cabo la semifinal de la Copa Libertadores contra Flamengo se dieron a conocer los castigos que deben afrontarse. Así las cosas, la Asociación del Fútbol Argentino publicó las sanciones que deben cumplir Estudiantes y Verón. Sin embargo, eso no es todo, también hay penas contra Pascual Caiella y Marcos Angeleri.
Todas las sanciones de la AFA a Estudiantes de La Plata
1°) Sancionar al Presidente del Club Estudiantes de La Plata, Sr. Juan Sebastián Verón, con tres (3) meses de suspensión, por su ingreso no autorizado al campo de juego y conducta incorrecta hacia la autoridad arbitral al finalizar el encuentro, conforme a lo normado en los artículos 12, apartados 1, 2 y 3 inciso c), 13 y 23 del Código Disciplinario.
Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata. (Getty Images)
2°) Sancionar al Vicepresidente 2° del Club Estudiantes de La Plata, Sr. Pascual Caiella, con tres (3) meses de suspensión, por su ingreso no autorizado al campo de juego e intervención en los incidentes registrados al término del encuentro, conforme a lo normado en los artículos 12, apartados 1, 2 y 3 inciso c), 13 y 23 del Código Disciplinario.
3°) Sancionar al Director Deportivo del Club Estudiantes de La Plata, Sr. Marcos Alberto Angeleri, con tres (3) meses de suspensión, por su ingreso no autorizado al campo de juego y desaprobación hacia la autoridad arbitral al finalizar el encuentro, conforme a lo normado en los artículos 12, apartados 1, 2 y 3 inciso f), 13 y 23 del Código Disciplinario.
4°) Sancionar al Club Estudiantes de La Plata con una multa equivalente a quinientas (500) v.e., en razón de las infracciones acreditadas respecto de sus autoridades e integrantes de su delegación en el campo de juego y en el sector de vestuarios, y de conformidad con las facultades de determinación y graduación de las medidas disciplinarias que corresponden a este Tribunal (arts. 5, 7, 12 apartado 3 inciso a, y 23 del Código Disciplinario).