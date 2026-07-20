AFA comunicó cómo y cuándo será la vuelta del plantel de la Selección Argentina al país

Todos los detalles sobre el retorno de los integrantes de la nómina subcampeona del mundo a la República Argentina.

Se terminó el Mundial 2026. La Selección Argentina, que soñaba con su cuarta estrella, no pudo con su par de España, cayó por 1-0 en el MetLife Stadium y debió conformarse con el subcampeonato. Pese a ello, hay un fuerte orgullo en medio de todos los hinchas debido a la forma en la que el elenco de Lionel Scaloni peleó hasta el final.

Así las cosas, el plantel de La Albiceleste se prepara para retornar a la República Argentina en las próximas horas. Como consecuencia de ello, la Asociación del Fútbol Argentino compartió un comunicado oficial proporcionando detalles sobre cómo y cuándo será la mencionada vuelta de la delegación subcampeona al territorio nacional.

El comunicado de AFA

La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final.

El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos. Cada futbolista sintió ese apoyo dentro de la cancha y cada integrante de la delegación tuvo el orgullo de representar a un pueblo que nunca dejó de creer y de acompañar. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado.

Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17.

Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán.

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Argentina no pudo en la final ante España. (Foto: Getty)

Scaloni sobre su futuro: “Hasta diciembre y seguramente corte”

Pasada la conferencia de prensa, Scaloni también dio declaraciones en zona mixta, donde fue un poco más contundente sobre su futuro como entrenador en la Selección Argentina.

Cuando le preguntaron si esto tenía sabor a despedida pese a su deseo de seguir como DT, el oriundo de Pujato soltó: “Tengo contrato hasta diciembre y después seguramente corte, contrario a lo que pensabas. Lo tengo que hablar con el presidente todavía. Este lugar es soñado, pero demanda mucho tiempo, hay que hacer muchas cosas. Veremos, hasta diciembre estaré“. Así, el entrenador de la Selección puso seriamente en duda su continuidad cuando expire su vínculo a fin de año.

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DATOS CLAVE

La Selección Argentina perdió 1-0 contra España en la final del Mundial 2026.

El director técnico Lionel Scaloni tiene contrato hasta diciembre y evalúa su salida.

Una parte de la delegación argentina arribará mañana al país a las 17 horas.