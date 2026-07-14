Alexi Lalas reveló su deseo para el Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

La leyenda de la Selección de Estados Unidos dejó en claro que no quiere que Inglaterra sea campeón del Mundial 2026.

Este miércoles Argentina e Inglaterra se verán las caras en el Estadio Mercedes Benz de la ciudad de Atlanta por una de las semifinales de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y al ser dos de las selecciones más grandes del planeta, arrastran masas que se plantan a su favor y en su contra.

En ese sentido, uno de los que dejó en claro cuál es su preferencia de resultado para este 15 de julio fue Alexi Lalas, leyenda de la Selección de Estados Unidos, que durante el certamen que se está jugando en suelo norteamericano, en su rol como panelista de la señal Fox Sports.

“Según todos los indicios, este ha sido el Mundial más exitoso de la historia, pero hay algunas cosas que no puedo aceptar. Como mencionaste, que Inglaterra venga a nuestras costas, en nuestro 250 aniversario, y que ganen un Mundial después de 60 años… no podemos permitir que eso suceda”, expresó Lalas.

No obstante, reconoció que no tiene claro si es mejor que Inglaterra pase a la Final y la pierda, pues según él será mucho más doloroso para los ingleses: ”Pero aquí es donde tengo dudas. Ahora bien, podrían perder en la semifinal, o podrían llegar a la final y sufrir la máxima decepción y dolor, perdiendo en la final”.

¿Cuándo juega la Selección Argentina ante Inglaterra por el Mundial 2026?

La Selección Argentina de Lionel Scaloni se enfrentará a la Inglaterra del alemán Thomas Tuchel en una de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Dicho enfrentamiento está pautado para desarrollarse este miércoles 15 de julio desde las 15 horas local en el Estadio de Atlanta.

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Por cierto, los combinados de España y Francia se medirán en la otra semifinal este martes 14 en el estadio de Dallas. En tanto que la gran final tendrá lugar el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey (a aproximadamente 12 kilómetros de Manhattan).

En síntesis