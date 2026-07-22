Con más franceses que argentinos, la FIFA eligió el XI ideal del Mundial 2026

La casa madre del fútbol mundial armó el mejor equipo posible, según su punto de vista, de toda la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 llegó a su fin el pasado domingo 19 de julio. Argentina y España se vieron en la final, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y los europeos se impusieron por 1 a 0 con un tanto de Ferran Torres en el primer minuto del segundo tiempo extra.

Fue una final en la que España dominó a Argentina de comienzo a fin y si bien debió recurrir al alargue para obtener la victoria, la realidad es que no hubo equivalencias entre una selección y otra. Así y todo, lo de Lionel Scaloni y sus dirigidos es digno de destacar: en los últimos años fueron campeones de la Copa América en dos oportunidades, de un Mundial y de la Finalissima 2022.

Una vez finalizado el Mundial, la FIFA dio a conocer su once ideal de la competición y en el mismo aparecen dos futbolistas argentinos: Lionel Messi, como era de esperar, y también Lisandro Martínez, de enorme rendimiento en casi todos los partidos del combinado albiceleste.

Lisandro Martínez. (Foto: Getty).

El once ideal de la FIFA

La formación ideal, según la FIFA del Mundial 2026 fue: Vozinha; Pedro Porro, Dayot Upamecano, Lisandro Martínez, Marc Cucurella; Rodri, Jude Bellingham, Michael Olise; Kylian Mbappe, Lionel Messi y Erling Haaland. De esta manera, la casa madre del fútbol optó por poner en su equipo a tres españoles, tres franceses, dos argentinos, un inglés, un noruego y un caboverdiano.

El XI ideal de la FIFA.

Publicidad

Una polémica elección en defensa

No cabe duda alguna que la mejor defensa del Mundial fue la española, que apenas recibió un gol en los ocho partidos y además solamente le ejecutaron 10 remates al arco. Si bien la FIFA puso a Pedro Porro y Marc Cucurella, lo llamativo fue la ausencia de Pau Cubarsí, en su lugar colocaron a Dayot Upamecano, de correcto Mundial.

DATOS CLAVE