Lionel Messi no participará del Juego de las Estrellas de la MLS vs. la Liga MX: ¿Volverá a ser sancionado?

El Juego de las Estrellas entre la MLS y la Liga MX, que se disputará el próximo miércoles 29 de julio en el Estadio Bank of America de Charlotte, volverá a sentir la ausencia de Lionel Messi, futbolista de Inter Miami que es por escándalo la máxima figura y la más influyente sumando las dos ligas de la Concacaf.

Aunque la organización esperaba contar con su participación, su baja se supo de antemano debido a los días de vacaciones que se tomó, con el aval de su equipo, luego de llegar hasta la final del Mundial con la Selección Argentina, motivo por el cual la lista de 29 futbolistas que representarán a la liga de los Estados Unidos se presentó ya sin su nombre. Lo mismo sucedió con su compañero Rodrigo De Paul.

Messi no será parte del Juego de las Estrellas 2026.

El astro argentino tampoco había participado de la edición 2025 del evento, aunque en aquella ocasión sí formaba parte de la convocatoria y decidió bajarse a último momento por una sobrecarga muscular. Al no tratarse de una lesión constatable por el cuerpo médico de la MLS, sino más bien de una precaución que había tomado tanto el jugador como el cuerpo técnico que por entonces encabezaba Javier Mascherano, Messi fue sancionado con un partido de suspensión.

¿Habrá sanción a Messi por su ausencia en el Juego de las Estrellas 2026?

La ausencia de Lionel Messi en el Juego de las Estrellas 2026 no le supondrá sanción alguna debido a que la organización ya estaba informada con antelación de su indisponibilidad para formar parte del evento, motivo por el cual ni siquiera fue incluido en la nómina de la MLS.

Los 29 convocados de la MLS al Juego de las Estrellas 2026

ARQUEROS

Maxime Crépeau – Orlando City | Seleccionado por el Director Técnico

Matt Freese – New York City FC | Seleccionado por el Director Técnico

Brian Schwake – Nashville SC | Seleccionado por Votación

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DEFENSORES

Max Arfsten – Columbus Crew | Seleccionador por el Director Técnico

Lucas Herrington – Colorado Rapids | Seleccionador por el Director Técnico

Richie Laryea – Toronto FC | Seleccionado por el Comisionado

Anthony Markanich – Minnesota United FC | Seleccionado por Votación

Mbekezeli Mbokazi – Chicago Fire FC | Seleccionado por Votación

Steven Moreira – Columbus Crew | Seleccionado por el Director Técnico

Daniel Munie – San Jose Earthquakes | Seleccionado por el Director Técnico

Andy Najar – Nashville SC | Seleccionado por Votación

Jackson Ragen – Seattle Sounders FC | Seleccionado por el Director Técnico

Tim Ream – Charlotte FC | Seleccionado por Votación

MEDIOCAMPISTAS

Pep Biel – Charlotte FC | Seleccionado por el Director Técnico

Yannick Bright – Inter Miami CF | Seleccionado por el Director Técnico

Andrés Cubas – Vancouver Whitecaps FC | Seleccionado por el Director Técnico

Evander – FC Cincinnati | Seleccionado por el Director Técnico

Carles Gil – New England Revolution | Seleccionado por el Director Técnico

Zavier Gozo – Real Salt Lake | Seleccionado por Votación

Hany Mukhtar – Nashville SC | Seleccionado por Votación

Thomas Müller – Vancouver Whitecaps FC | Seleccionado por el Director Técnico

Ashley Westwood – Charlotte FC | Seleccionado por el Director Técnico

DELANTEROS

Anders Dreyer – San Diego FC | Seleccionado por el Director Técnico

Guilherme – Houston Dynamo FC | Seleccionado por el Director Técnico

Julian Hall – Red Bull New York | Seleccionado por el Comisionado

Son Heung-Min – LAFC | Seleccionado por Votación

Petar Musa – FC Dallas | Seleccionado por el Director Técnico

Sam Surridge – Nashville SC | Seleccionado por el Director Técnico

Philip Zinckernagel – Chicago Fire FC | Seleccionado por el Director Técnico

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