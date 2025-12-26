Mourinho frena el interés de Barcelona por Nicolás Otamedi con un pedido a la dirigencia de Benfica

Si alguien conoce a la perfección el mundo del fútbol y sus detalles es José Mourinho, especialista en nunca estar un paso detrás. Y así lo volvió a demostrar ante la noticia de que el Barcelona posó sus ojos en Nicolás Otamendi para solucionar sus urgencias defensivas, situación que llevó al entrenador de Benfica a no perder el tiempo y activar un operativo blindaje para asegurar la continuidad de su referente.

El General, que está próximo a cumplir 38 años, atraviesa una segunda juventud en Portugal: está a meses de disputar su cuarto Mundial, es capitán en Las Águilas y su nivel llamó la atención en Cataluña, donde Hansi Flick busca un central experimentado tras la lesión de Andreas Christensen y la licencia por salud mental de Ronald Araújo. Sin embargo, la respuesta desde Lisboa lleva el sello de The Special One.

La postura de Mourinho ante la posible salida de Otamendi

Según trascendió en el medio portugués A Bola, Mourinho se dirigió directamente a las oficinas de Rui Costa, presidente del club, con un pedido claro: extender el contrato del campeón del mundo, que finaliza a mediados de 2026. La intención es cerrar la puerta a cualquier tentación blaugrana.

Nicolás Otamendi figura en carpeta de Barcelona para reforzar su defensa (Getty).

De más está decir que la relación entre el DT y el defensor es de admiración mutua. Cuando asumió en el club, Mourinho fue claro al resumir el impacto de Otamendi en el plantel. “He estado en clubes donde el capitán lleva el brazalete, pero realmente no lo es. Aquí lo lleva el brazo de alguien que asume el rol y soporta el peso“, declaró.

Incluso, el técnico se encargó de derribar el mito de la vejez. “Hay jugadores de 20 años que parecen veteranos y veteranos de 38 que son jóvenes. Nico es joven“, sentenció.

Barcelona, a todo o nada

El interés del Barça es real. Según Mundo Deportivo, Otamendi figura en una lista de candidatos económicos y de rendimiento inmediato junto a otros argentinos como Marcos Senesi y Juan Foyth, además del neerlandés Stefan de Vrij. El club catalán tiene tiempo hasta el 15 de enero para presentar los papeles médicos de Christensen y liberar el 80% de su masa salarial para inscribir un relevo.

Sin embargo, en el club posiblemente ya estén al tanto de que sacar a Otamendi de Lisboa parece una misión imposible. No solo por la jugada de Mourinho, sino porque la dirigencia estaría alineada con su técnico. Rui Costa, quien describió al argentino como un profesional que “prefiere morir en el campo antes que perder un partido“, ya tendría la decisión tomada de ofrecerle al menos un año más de vínculo.

