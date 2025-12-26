Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Tras irse de River, la carrera de Milton Casco continuaría en un grande de Sudamérica

El lateral izquierdo de 37 años continuaría con su carrera en el exterior, ya que no renovó su vínculo con River.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Milton Casco confirmó su salida de River.
© Getty ImagesMilton Casco confirmó su salida de River.

Milton Casco es uno de los tantos futbolistas a los que Marcelo Gallardo les bajó el pulgar de cara al próximo año, y que no renovará su vínculo con River. Por lo tanto, a partir de enero, quedará con el pase en su poder y está buscando un nuevo rumbo para seguir ligado a la actividad.

Noticia en desarrollo…

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Papá Noel pasa solamente por Núñez: Di Carlo no para de dejarle regalos al arbolito de Gallardo en River

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Las 9 figuras del fútbol argentino que quedan libres en una semana
Fútbol Argentino

Las 9 figuras del fútbol argentino que quedan libres en una semana

Nacho Fernández y Casco negociarán con Gimnasia
River Plate

Nacho Fernández y Casco negociarán con Gimnasia

River hoy: los millones para gastar en refuerzos, los curiosos posibles destinos para Casco y los ex que celebraron la Libertadores de Flamengo
River Plate

River hoy: los millones para gastar en refuerzos, los curiosos posibles destinos para Casco y los ex que celebraron la Libertadores de Flamengo

Ignacio Miramón deja Boca y vuelve a Gimnasia
Fútbol Argentino

Ignacio Miramón deja Boca y vuelve a Gimnasia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo