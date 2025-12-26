Boca declaró transferible a Milton Giménez y podría irse en este mercado: la postura del club ante el interés de Racing

El mercado de pases tiene a Boca muy enfocado en las incorporaciones, pero también está atento a las salidas. La nueva temporada puede venir con ofertas por jugadores del Xeneize y uno de ellos es Milton Giménez, cuya continuidad no está garantizada.

El delantero, que fue titular durante casi todo el segundo semestre con Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda, está lista de transferibles, según pudo averiguar Bolavip. Si bien nadie forzará su salida como en los casos de otros colegas (Janson, Martegani y compañía), el club escuchará ofertas por el 9.

Más allá de mostrarse abiertos a negociar por él, el conjunto de la Ribera no va a regalar a Giménez. El club estará dispuesto a desprenderse del futbolista de 29 años siempre y cuando haya propuestas superadoras, ya sea en lo deportivo o en lo económico.

Cabe recordar que Boca compró a Milton Giménez en una cifra cercana a los 4 millones de dólares a mediados de 2024. En ese momento, el club de la Ribera le ofreció un contrato con duración hasta el 31 de diciembre de 2027.

El delantero ya jugó 59 partidos con la camiseta de Boca Juniors y es el club que más veces representó en su carrera, superando sus 58 apariciones en Banfield. Hasta el momento, registra 17 goles y 5 asistencias en 3.236 minutos en cancha.

La postura de Boca ante el interés de Racing por Milton Giménez

Teniendo en cuenta que Boca está abierto a desprenderse de Milton Giménez, la posibilidad de que vaya a Racing dependerá de cómo resulten las negociaciones. El club intentará recuperar lo invertido por el futbolista o, en caso de que la Academia lo quiera a préstamo, el Xeneize intentará involucrar a algún futbolista en la negociación como Gabriel Rojas.

Todavía resta saber la postura de jugador ante la chance de irse, sobre todo si es Racing su principal alternativa. Cabe recordar que Giménez cerró el año siendo titular y que en la Academia el dueño absoluto del puesto es Adrián “Maravilla” Martínez, uno de los mejores del continente en su posición.

Boca no descarta contratar un 9

Lo que está claro es que, ante la posibilidad de desprenderse de Milton, Boca no desecha la posibilidad de sumar un centrodelantero. Sin ir más lejos, el club se había mostrado abierto a negociar con Miguel Borja, antes de que este decidiera firmar con Cruz Azul.

