Por qué no juega Kylian Mbappé en Francia vs. Bélgica por la UEFA Nations League

El delantero de Real Madrid abandonó la concentración del combinado galo y regresó a España antes de lo esperado.

Este lunes, la Selección de Francia se enfrenta a Bélgica por la segunda fecha de la UEFA Nations League, en un partido determinante para la tabla de posiciones. Sin embargo, lo más curioso del encuentro es la llamativa ausencia de Kylian Mbappé tanto en la formación titular como en el banco de suplentes.

Cabe recordar que convirtió el gol ante Turquía, en el encuentro de hace apenas unos días cuando el combinado galo se impuso por 1-0 y selló una victoria fundamental para este comienzo bajo el flamante liderazgo de Zinedine Zidane. Pese a eso, fue reemplazado inmediatamente ya que quedó tendido sobre el campo de juego.

Kylian Mbappé, en la Selección de Francia. (Getty Images)

Lo cierto es que Mbappé no juega por lesión y es baja en Francia ante Bélgica por la UEFA Nations League. Luego del último partido, se hizo estudios y los resultados arrojaron que sufre una hiperextensión de la cápsula posterior de su rodilla izquierda. A raíz de esta cuestión, abandonó la concentración y tendrá una recuperación de dos semanas aproximadamente.

La formación de Francia ante Bélgica