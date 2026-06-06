El jugador bancado por Scaloni que convirtió críticas en elogios tras el triunfo de Argentina ante Honduras: “Juega para los que saben”

En la victoria 2-0 ante el equipo centroamericano, un nombre no pasó desapercibido en las redes sociales.

La Selección Argentina comenzó con el pie derecho su preparación rumbo al Mundial 2026. En Texas y con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, el equipo de Lionel Scaloni venció 2-0 a Honduras en el primero de los amistosos previos a la Copa del Mundo, en una noche en la que el cuerpo técnico priorizó repartir cargas y darle minutos a la mayor cantidad posible de futbolistas. Y dentro de ese contexto, uno de los nombres que no pasó desapercibido en la conversación digital fue el de Giovani Lo Celso.

El volante, que en las últimas semanas había aparecido entre las dudas finales de Scaloni para la lista definitiva del Mundial y supo ser visto de reojo tras su convocatoria, fue titular y disputó 60 minutos con un rendimiento sólido. Participativo y activo en la circulación, el mediocampista dejó buenas sensaciones e incluso estuvo cerca de convertir con un remate de media distancia que se estrelló contra el travesaño.

A partir de su actuación, Gio recibió elogios en las redes sociales por parte de los hinchas argentinos. Muchos destacaron su influencia en el juego y su conexión futbolística con varios de los titulares habituales, mientras que otros reconocieron haberse mostrado escépticos con su convocatoria antes del amistoso.

🇦🇷📊 Giovani Lo Celso vs. Honduras:



◉ 62 minutos disputados.

◉ 74 toques.

◉ 52/60 pases completados.

◉ 6 pases en el último tercio.

◉ 1/1 regates completados.

◉ 1 falta recibida. pic.twitter.com/uhOhN2ifC9 — JS (@juegosimple__) June 7, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad