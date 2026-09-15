En qué puesto del ranking FIFA se ubica Burkina Faso, rival de la Selección Argentina en octubre

El combinado africano será el segundo amistoso de la Selección en esta fecha FIFA.

Se hicieron oficiales los amistosos que disputará la Selección Argentina en esta primera fecha post Mundial 2026. A diferencia de otras fechas FIFA, en las que se suelen disputar dos partidos, la ventana de septiembre y octubre será más extensa de lo habitual y se jugarán tres encuentros.

En el caso de la Albiceleste, se pautaron los compromisos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, por lo que los amistosos serán ante un habitual contrincante de Sudamérica y dos ante combinados africanos.

De los tres partidos, el más complejo en lo que respecta a ranking FIFA es Burkina Faso. El conjunto africano, dirigido por el francés Amir Adbou, se encuentra ubicado en el puesto 62 en la actualidad, quedando por encima de seleccionados mundialistas como Irak, Cabo Verde, Ghana, Jordania, Curazao, Haití y Nueva Zelanda.

En lo que respecta a futbolistas reconocidos, sus dos cartas de presentación son Edmond Tapsoba, el capitán de Burkina Faso, quien a su vez es una de las figuras del Bayer Leverkusen alemán. Además, en ofensiva se encuentra Dango Ouattara, el extremo habilidoso del Brentford de la Premier League.

Sus últimas presentaciones fueron en junio del 2026, cuando disputaron dos amistosos ante Rusia y Bielorrusia. Frente al combinado ruso cayeron por 3 a 0 y ante los bielorrusos empataron 2 a 2. Cabe destacar que quedaron a tiro de la clasificación al Mundial 2026, ya que quedaron segundos en el grupo B de las Eliminatorias CAF, solo superados por Egipto.

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Los amistosos de la Selección Argentina en la fecha FIFA de septiembre

Argentina vs. Bolivia – martes 30 de septiembre en Córdoba

Argentina vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en Buenos Aires

Argentina vs. Benín – martes 6 de octubre en Buenos Aires

En síntesis