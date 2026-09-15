Qué puesto del ranking FIFA ocupa Benín, rival de la Selección Argentina en el amistoso internacional

En el último de los tres partidos amistoso que disputará en el país, el martes 6 de octubre la Selección Argentina se enfrentará ante la Selección de Benín en el Estadio Monumental. Este será el primer encuentro entre ambos, ya que nunca jugaron entre sí a lo largo de la historia.

El elenco africano se encuentra en el puesto 93 del ranking FIFA y llegará con ritmo al compromiso de la Albiceleste, debido a que previamente tendrá dos duelos por las Eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones, frente a Burkina Faso como visitante y Mauritania de local.

Durante el último tiempo, el seleccionado de Benín estuvo cerca de hacer historia, ya que quedó a un paso de clasificar al Mundial 2026. En esas eliminatorias, llegó puntero a la última fecha, pero perdió 4 a 0 frente a Nigeria y Sudáfrica ganó, por lo que se quedó con el boleto.

Dentro del plantel, el equipo africano cuenta con Steve Mounié, quien es su goleador y capitán. El delantero de 31 años se desempeña en Augsburgo de Alemania y podría perderse este amistoso debido a una lesión. Otra figura es Junior Olaitan, de Besiktas de Turquía.

Steve Mounié, figura de Benín.

En sus últimas presentaciones, por encuentros amistosos, perdió por goleada 5 a 1 ante la Selección de Togo, mientras que después igualó 1 a 1 frente Níger. Su última victoria fue el 31 de marzo contra Guinea por 1 a 0, en condición de local.

Publicidad

Por otro lado, en cuanto a la geografía del país, Benín se encuentra ubicado en África Occidental, sobre el golfo de Guinea. Sus países limítrofes son Togo, Nigeria, Burkina Faso y Níger, mientras que su idioma oficial es el francés, aunque dentro del país, que tiene 14 millones de habitantes, también se habla fon y yoruba.

Los amistosos de la Selección Argentina en la fecha FIFA de septiembre

Argentina vs. Bolivia – martes 30 de septiembre en Córdoba

vs. Bolivia – martes 30 de septiembre en Córdoba Argentina vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en Buenos Aires

vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en Buenos Aires Argentina vs. Benín – martes 6 de octubre en Buenos Aires

Datos clave

La Selección Argentina enfrentará por primera vez a Benín el martes 6 de octubre.

enfrentará por primera vez a el martes 6 de octubre. Benín ocupa el puesto 93 del ranking FIFA y cuenta con 14 millones de habitantes.

ocupa el y cuenta con 14 millones de habitantes. El delantero Steve Mounié, capitán de Benín, se desempeña en el Augsburgo de Alemania.