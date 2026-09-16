Fue vicepresidente de River y chicaneó a Boca tras la polémica ante Sao Paulo

Tras ganar 1 a 0 en la ida, Boca logró empatar 1 a 1 en su visita al Morumbí y de esta manera se quedó con el global 2 a 1, por lo que eliminó a Sao Paulo para meterse en la semifinal de la Copa Conmebol Sudamericana, instancia en la que se enfrentará a Vasco da Gama.

En el transcurso del encuentro de vuelta, hubo una situación polémica, debido a que el VAR anuló el gol de Ryan Francisco para el 1 a 1 parcial, por una fina posición adelantada. Ante esto, un ex dirigente de River, como lo es Matías Patanian, subió una chicana para el Xeneize.

Es que, en su cuenta de Instagram, el ex vicepresidente de la gestión D’Onofrio y Brito, publicó la captura de pantalla de una entrevista de Cristian Traverso, en la que el ex jugador de Boca afirmaba que el árbitro Oscar Ruiz era uno más de ellos, por sus polémicos fallos arbitrales. “Vuelve, todo vuelve”, comentó.

La historia que subió Matías Patanian.

La intención de este posteo fue la de chicanear por el offside que le cobraron al delantero de Sao Paulo y así realizar un paralelismo con las ayudas que Ruiz le daba al Xeneize en la época en la que el club de la Ribera ganó tres Copa Libertadores en cuatro años.

Alvaro Montero habló del gol anulado a Sao Paulo contra Boca

“Dos jugadores de ellos estaban solos, era difícil que no fuera offside, pero tengo entendido que estuvo muy fina. Más allá de eso, tenemos que estar atentos porque son desatenciones que te pueden costar un partido. Son cosas que tenemos que mejorar, pero en general bien por el sacrificio del equipo”, fueron las palabras del arquero del Xeneize respecto a esta polémica jugada.

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