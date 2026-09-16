Alineaciones de Corinthians y Estudiantes de La Plata para la vuelta de los 4tos de final de la Copa Libertadores

En Sao Paulo, el León y el Timao definen su clasificación a las semifinales del certamen continental tras el 1 a 1 en La Plata.

Estudiantes de La Plata visita a Corinthians este miércoles a las 21:30 horas en el NEO Quimica Arena de Sao Paulo, en un verdadero partidazo correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

Luego de un intenso 1 a 1 en UNO el pasado miércoles, el equipo de Alexander Medina buscará ser el único argentino en semis de Libertadores, mientras que el Timao no quiere fallar ante su gente en la definición. Quien clasifique enfrentará al ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle, que se definirá el próximo jueves en el Maracaná.

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Las posibles alineaciones de Corinthians y Estudiantes

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

Estudiantes LP: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

La previa de Corinthians – Estudiantes LP