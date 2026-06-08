La posible formación de la Selección Argentina para el amistoso frente a Islandia

En el Jordan–Hare Stadium de Alabama, la Selección Argentina se enfrentará a la Selección de Islandia en el último amistoso de preparación de cara al debut en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá frente a Argelia, el próximo 16 de junio.

Luego de la victoria ante Honduras por 2 a 0, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, piensa en cambios en el equipo titular, con el fin de darle minutos a todos los jugadores y probar a aquellos que llegaron con lo justo desde lo físico.

En ese sentido, el primer cambio se dará en el arco. Tal como lo afirmó el DT en conferencia de prensa, en esta oportunidad será Gerónimo Rulli quien aparezca bajo los tres palos, reemplazando así a Juan Musso, que fue desde el inicio ante Honduras.

Pasando a la defensa hay una sola duda y está en el lateral derecho. Con Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez como centrales, más Nicolás Tagliafico por la banda izquierda, el cuarto futbolista saldrá de la disputa entre Agustín Giay y Nicolás Capaldo.

En cuanto a la mitad de la cancha, Scaloni podría probar con los mediocampistas titulares. Es por eso que Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister ingresarían tras ser suplentes ante Honduras, y quien se mantendría es Exequiel Palacios.

Finalmente, en la delantera no habría cambios tampoco, ya que Lautaro Martínez aparecería como referencia de área ante la ausencia de Julián Alvarez y su compañero de ataque nuevamente sería Thiago Almada, que hace las veces de Messi.

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La posible formación de Argentina para enfrentar a Islandia

La Albiceleste saldría a la cancha con: Gerónimo Rulli; Agustín Giay o Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Messi podría sumar minutos ante Islandia

El capitán argentino continúa evolucionando de la mejor manera de la sobrecarga muscular que sufrió en el cierre del semestre, por lo que sería suplente e ingresaría en el segundo tiempo para sumar minutos previos al inicio mundialista ante Argelia.

Tal es así que en la conferencia de prensa previa al partido contra Honduras, Scaloni reveló que la intención era darle minutos de juego a Messi en uno de los dos amistosos. Como no pasó en el primero, todo indica que ocurrirá en el segundo.

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