La Selección de Argelia, el primer rival de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya está en Norteamérica. Luego de vencer 1 a 0 a Países Bajos en un amistoso en Róterdam, se enfrentará este miércoles a Bolivia para ultimar detalles de cara a lo que será el debut del 16 de junio.

Al respecto de lo que será su participación y ese cruce en Kansas City con el campeón defensor, el que habló fue el capitán del combinado africano, Riyad Mahrez, apenas aterrizó en el suelo en el que se desarrollará el torneo: ”La verdad no sé si hay tantas expectativas, pero trataremos de hacerlo de la mejor manera para que en nuestro país estén orgullosos”.

Y específicamente al choque con la Selección Argentina, el ex Leicester y Manchester City, en conversación con las redes sociales de la FIFA, expresó: “Lo afrontaremos como a cualquier otro partido. Todavía tenemos una semana para prepararnos adecuadamente, pero ya estamos listos”.

Por su parte, Vladimir Petkovic, entrenador del elenco argelino, se limitó a exteriorizar sus sensaciones a tan pocas horas del comienzo de la Copa Mundial: “Es un honor estar aquí en Estados Unidos. El honor conlleva una responsabilidad,así que tenemos que hacer las cosas bien para honrar esta camiseta”.

🇩🇿 Riyad Mahrez : "Essayer de faire quelque chose qui rendra fiers nos proches et notre pays" pic.twitter.com/gzGIjeIKmw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 8, 2026

El cronograma de Argelia en la Copa del Mundo 2026

Luego del debut frente a Argentina el 16 de junio en Kansas City, Argelia se enfocará en Jordania, su contrincante el 22 de junio en San Francisco. Luego retornará a Kansas para medirse a Austria el 27, en un duelo en el que se pondrá en juego uno de los cupos para los 16vos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Vale recordar que el primero y segundo del Grupo J se enfrentarán (en el Hard Rock de Miami o en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta) en la primera instancia a eliminación directa con el segundo y primero del Grupo H conformado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

En síntesis