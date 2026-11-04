Las dos joyas argentinas de 14 años que brillan en el Valencia y ya piden pista para el futuro

Liam Videla Corbalán y Francesco Moschella son las dos grandes promesas categoría 2012 que se están robando todas las miradas en la cantera del equipo español. Uno ya fue convocado por la Sub-14 de España y el otro tiene una cláusula para ser profesional a los 16 años. Conocé sus historias.

El fútbol europeo sigue nutriéndose de talento albiceleste desde edades cada vez más tempranas, y el Valencia de España no es la excepción. En su cantera se están forjando dos joyas argentinas de apenas 14 años, ambos de la categoría 2012, que ya empiezan a hacer mucho ruido en el Viejo Continente. Con características muy distintas pero un éxito compartido, estos dos pibes se perfilan como proyectos más que serios de cara al futuro. Así lo explica César Mosquera en un nuevo video de BOLAVIP.

Liam Videla Corbalán: un central con alma de goleador

El primero de los nombres que César Mosquera menciona para BOLAVIP para tener en el radar es el de Liam Videla Corbalán. Se trata de un defensor central que llama la atención por su asombrosa capacidad ofensiva. Para tomar dimensión: en la última temporada anotó 5 goles en 20 partidos, y si se toman en cuenta sus últimas dos campañas, acumula 15 gritos en 50 encuentros. Unos números brutales para un zaguero.

Liam Videla Corbalán, el defensor de padre argentino que brilla en Valencia (Captura)

Desde España destacan su enorme capacidad de conducción y la delicadeza con la que trata la pelota a la hora de salir jugando desde el fondo. Su nivel es tan alto que ya recibió su primer llamado y debutó con la Selección de España Sub-14, lo que obligará a la AFA a seguirlo de cerca para no perderlo. Nacido en tierras españolas, Liam posee padre argentino y podría representar a la Albiceleste.

Francesco Moschella: el “Batigol” nacido en Tigre

El segundo talento es Francesco Moschella, un centrodelantero letal que, según fuentes españolas, es uno de los mejores atacantes que ha sacado el fútbol valenciano en los últimos tiempos. Nacido en Tigre, Argentina, y con pasaporte italiano (lo que le facilitó el salto a Europa a tan corta edad), Moschella es un verdadero killer del área.

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Francesco Moschella, el delantero tigrense que la rompe en el Che (Captura)

Sus números de la temporada pasada asustan: 25 goles y 10 asistencias en 30 partidos. Semejante capacidad goleadora le valió el apodo de “Batigol”, un sobrenombre que el propio jugador luce con orgullo hasta en su usuario de Instagram. Además, impone un respeto total desde lo físico: con 14 años ya mide 1,83 metros y pesa 70 kilos. Combina envergadura, técnica y una gran velocidad para atacar los espacios, el combo perfecto de un delantero moderno.

Éxito internacional y un contrato con hoja de ruta

Ambos jugadores ya saben lo que es dar vueltas olímpicas juntos. Recientemente se consagraron campeones de la Premier League International Cup de su categoría, un torneo donde Videla fue elegido el MVP y Moschella brilló despachándose con 6 goles y 3 asistencias.

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El talento de Moschella es tan evidente que el Valencia no dudó en asegurarlo. El club anunció la firma de un contrato juvenil por tres años (hasta junio de 2028), pero con una cláusula clave que marca su hoja de ruta: está estipulado por escrito que antes de finalizar el vínculo, cuando cumpla los 16 años, dará el salto definitivo para convertirse en jugador profesional del equipo español. Una muestra brutal de confianza para un pibe que, en un par de años, promete estar en las grandes ligas.