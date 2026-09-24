Ambos mediocampistas solamente serán parte del partido de despedida de Lionel Messi ante la Selección de Benín.

Lionel Scaloni se refirió a las bajas de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso en la lista de convocados de la Selección Argentina para la triple Fecha FIFA. Si bien los dos mediocampistas recibieron el llamado, solo será para el partido de despedida de Lionel Messi ante Benín el martes 6 de octubre.

Scaloni fue consultado por su decisión en el entrenamiento de este jueves y el entrenador de la Albiceleste fue claro con su respuesta a la prensa. “En principio porque queremos ver a otros chicos, como pasó con Fideo“, comenzó diciendo Lionel.

"QUEREMOS VER A OTROS CHICOS, PERO LAS PUERTAS NO ESTÁN CERRADAS" 💬🇦🇷



Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso no fueron convocados para la Fecha FIFA y así lo explicó Lionel Scaloni. pic.twitter.com/aezhPVapGs — DSPORTS (@DSports) September 24, 2026

Acto seguido, completó: “Es lo mismo con ellos, las puertas no están cerradas, pero creemos que estos partidos sirven para que los jóvenes puedan aportar lo suyo y exprimirse de la mejor manera. Son gente que nos han dado un montón, en un principio no están y en un futuro se verá“.

La lista de convocados de la Selección Argentina para la Fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

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En síntesis

Lionel Scaloni probará nuevos jugadores en la próxima triple Fecha FIFA.

probará nuevos jugadores en la próxima triple Fecha FIFA. De Paul y Lo Celso jugarán únicamente en la despedida de Lionel Messi.

jugarán únicamente en la despedida de Lionel Messi. Martes 6 de octubre será el partido despedida de Messi frente a Benín.