Los 13 grandes ausentes de la lista de la Selección Argentina para la fecha FIFA y la despedida de Lionel Messi

Varios futbolistas que venían siendo parte del proceso verán los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín desde afuera. Todos por diferentes razones.

Con la confirmación de la lista para la fecha FIFA de septiembre y octubre, Lionel Scaloni dio señales respecto a la renovación de la Selección Argentina pensando en lo que viene. Al menos de arranque, algunos jugadores que venían formando parte del proceso estarán afuera, ya sea por lesión, suspensión o decisión táctica.

Las bajas esperadas son las de Nahuel Molina y Leandro Paredes, que comenzarán a cumplir sus sanciones de 7 y 10 partidos, respectivamente. Otro ausente pero por lesión es Joaquín Panichelli, quien continúa recuperándose de su rotura de ligamentos.

Entre los que se quedan afuera por decisión táctica aparecen Gonzalo Montiel, Paulo Dybala, Ángel Correa y Marcos Senesi. Además, se ratifica la no consideración de Marcos Acuña, quien ya había sido descartado para la lista de la Copa del Mundo en Estados Unidos.

Otros que habían sido citados en alguna oportunidad pero esta vez lo verán de afuera son Nicolás Capaldo, Máximo Perrone, Emiliano Buendía, Kevin Mac Allister y Julio Soler. Ninguno de ellos tendrá su chance en esta ventana de amistosos.

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Thiago Almada, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Thiago Almada, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivales

Argentina vs. Bolivia – miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba

Argentina vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires

Argentina vs. Benín – martes 6 de octubre en el Monumental, en Buenos Aires