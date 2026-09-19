Unión e Independiente, cara a cara por la fecha 10: minuto a minuto

Unión de Santa Fe recibe a Independiente este sábado desde las 16:45 horas en el Estadio 15 de Abril, en un duelo vibrante correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.
El encuentro pautado para esta tarde de sábado será posible de sintonizar mediante ESPN Premium y tendrá el arbitraje de Luis Lobo Medina. Seguí el minuto a minuto y mirá todas las incidencias del partido en BOLAVIP.
Las alineaciones de Unión e Independiente
Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Josias Palais, Santiago Montiel, Maximiliano Meza; Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.