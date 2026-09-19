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Minuto a minuto de Unión vs. Independiente por el Torneo Clausura: EN VIVO y ONLINE

El Tatengue recibe al Rojo en el marco de la décima fecha del Clausura. Seguí todas las incidencias del partido en BOLAVIP.

Unión e Independiente, cara a cara por la fecha 10: minuto a minuto
© Unión - IndependienteUnión e Independiente, cara a cara por la fecha 10: minuto a minuto

Unión de Santa Fe recibe a Independiente este sábado desde las 16:45 horas en el Estadio 15 de Abril, en un duelo vibrante correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

El encuentro pautado para esta tarde de sábado será posible de sintonizar mediante ESPN Premium y tendrá el arbitraje de Luis Lobo Medina. Seguí el minuto a minuto y mirá todas las incidencias del partido en BOLAVIP.

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Las alineaciones de Unión e Independiente

Unión: Matías Mansilla; Juan de Dios Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Josias Palais, Santiago Montiel, Maximiliano Meza; Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

Minuto a minuto de Unión – Independiente

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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