Argentina venció 1-0 a Uruguay en el clásico rioplatense por los Juegos Suramericanos 2026

La Albiceleste se impuso por la mínima con el gol de Franco Domínguez, en el duelo por la segunda fecha del Grupo B.

Este sábado por la tarde, la Selección Argentina Sub-19 venció 1-0 a Uruguay. En el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo B de los Juegos Suramericanos 2026, la Albiceleste se impuso por la mínima en el Estadio Marcelo Bielsa, gracias al gol de Franco Domínguez a los 28 minutos del segundo tiempo.

El tanto nació sobre el sector izquierdo, donde Facundo Jainikoski lanzó un centro perfecto con destino a la cabeza de su compañero. Dentro del área, Franco Domínguez anticipó al arquero y cabeceó para sentenciar la historia en Rosario. De esta manera, los juveniles de Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata fueron cómplices sobre el césped.

FESTEJO ALBICELESTE EN EL COLOSO MARCELO BIELSA: Franco Domínguez ganó de cabeza y marcó el 1-0 de Argentinoa contra Uruguay en la fecha 2 del Grupo B de los Juegos Suramericanos.



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Cabe recordar que en el debut Argentina perdió 2-1 ante Paraguay, por lo que este compromiso era determinante para seguir con chances de avanzar de ronda en la competición. En ese sentido, el elenco que comanda tácticamente Diego Placente se volvió a acomodar en la tabla de posiciones, a falta de una jornada para culminar la fase de grupos.

Un dato importante a tener en cuenta es que Lionel Scaloni, Walter Samuel, Pablo Aimar y el Ratón Ayala estuvieron presentes en el Coloso. Con la clara intención de seguir de cerca el encuentro, el núcleo del cuerpo técnico de la Selección Argentina Mayor asistió a uno de los palcos del estadio, a pocos días de la triple fecha FIFA que disputarán.

¡LOCURA EN EL COLOSO MARCELO BIELSA! Lionel Scaloni, Walter Samuel, Pablo Aimar y el Ratón Ayala dicen presente en Rosario para el partido entre Argentina y Uruguay por los Juegos Suramericanos. pic.twitter.com/vjD4WSFis6 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026

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Cuándo vuelve a jugar Argentina en los Juegos Suramericanos

Ya disputadas las primeras dos fechas ante Paraguay y Uruguay, todavía le queda un partido a la Selección Argentina Sub-19. En ese sentido, cerrará la fase de grupos el próximo lunes 21, donde se enfrentará a Venezuela en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por la última jornada de la primera ronda.

Los futbolistas de la Selección Argentina Sub-19 en los Juegos Suramericanos. (Prensa AFA)

El plantel de la Selección Argentina para los Juegos Suramericanos

Demian Talavera (San Lorenzo)

Máximo Leguizamón (Tigre)

Santiago Silveira (Argentinos Juniors)

Thiago Pérez (Huracán)

Fernando Closter (Independiente)

Matías Satas (Boca)

Nicolás Marcipar (Barcelona)

Joaquín Salas (Talleres)

Leandro Olima (Atlético Tucumán)

Pedro Javier Pascual (Lanús)

Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)

Santiago Espíndola (River)

Franco Domínguez (Estudiantes)

Ramiro Tulián (Belgrano)

Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)

Ian Subiabre (Tigre)

Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Felipe Esquivel (River)