Lo comparan con Di María, puede jugar para Italia pero sueña con la Selección Argentina: “Uno se imagina estando ahí”

Cada vez son más los futbolistas argentinos que llegan a Europa, pero no es usual que lo hagan diretamente desde el ascenso. Poco más de un año atrás, Julián Vignolo abandonó Racing de Córdoba para vestir la camiseta del Toulouse, club con el que ya enfrentó a equipos gigantes como PSG.

El cordobés de 19 años jugó 3 partidos en el equipo B y luego pegó el salto a la Ligue 1. Allí logró marcarle a Niza y al París FC. Mientras busca todavía más protagonismo, sueña con ser citado a la Selección Argentina, aunque todavía no recibió ningún llamado.

“Siempre que se da una lista Sub 20 o lo que sea, uno se imagina estando ahí, poder vestir la camiseta argentina, porque yo también tengo pasaporte italiano, pero sinceramente nunca me imagino con un llamado de otra selección que no sea la Argentina“, expresó en una entrevista con Olé.

Y agregó: “Quiero primero que nada disfrutar el día a día, entrenar bien todos los días, partido a partido, y quizás en un futuro, como la vida me trajo hasta acá en un año sin esperarme nada, quizás haciendo las cosas bien y disfrutando del fútbol, en unos años puedo cumplir el sueño de representar a mi país en lo que sea”.

Vignolo quiere jugar en el fútbol argentino

Pese a su prematuro salto a Europa, Vignolo se anima a soñar con el fútbol argentino: “Jugar en la Primera de mi país, sabiendo como se vive el fútbol en Argentina, siempre. Si Argentina puede dar un paso adelante como país y acomodar un poco los problemas que está teniendo, creo que el fútbol argentino puede llegar a ser top mundial porque jugadores argentinos hay en todos lados y son muy pedidos. ¿Por qué nuestra liga no podría llegar a ser una de las mejores?”.

Sobre una preferencia entre Boca y River, expresó: “Tengo familiares de ambos lados. Son los dos clubes más grandes de América, es la realidad: no hay clubes que se acerquen a lo que transmiten Boca y River. Si alguna vez se da, sería algo muy importante en mi carrera”.

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