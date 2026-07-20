Los próximos desafíos de la Selección Argentina tras el Mundial: el post Messi y Scaloni, Eliminatorias, Copa América y más

Pasó la Copa del Mundo 2026 y ya comenzó el nuevo ciclo de 4 años, en el que se volverán a jugar todas las competiciones.

La Selección Argentina viene de perder ante España la final de la Copa del Mundo 2026 y, lejos de cerrar un ciclo, se abre uno nuevo que recién finalizará a mediados de 2030. En ese sentido, hay varios capítulos que deberán escribirse en los próximos 4 años: lo inmediato, Eliminatorias Sudamericanas, Copa América 2028 y una posible Finalissima.

Todo indica que fue el último Mundial de Lionel Messi, ya que tiene 39 años y es poco viable que compita al alto nivel a sus 43, edad que cumplirá durante la próxima cita máxima. A su vez, Lionel Scaloni puso en duda su continuidad y hasta dio a entender que no seguirá en el cargo más allá de diciembre, por lo que también se despediría de la Albiceleste.

Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026. (Getty Images)

Lo inmediato post Mundial 2026

El Mundial 2026 ya es parte del pasado y es por eso que la FIFA ya fijó las fechas de las próximas ventanas internacional. En ese sentido, la primera doble fecha será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, donde Argentina jugará dos partidos. Tal como suele ocurrir, la AFA organizará dos amistosos, exactamente lo mismo que ocurrirá entre el 9 y 17 de noviembre.

Eliminatorias Sudamericanas rumbo al 2030

La información indica que las Eliminatorias Sudamericanas empezarán en marzo de 2027. Por otro lado, cabe aclarar que Argentina será una de las sedes del Mundial 2030, debido al centenario de la primera Copa del Mundo 2030. Si bien la clasificación ya está asegurada, pero deberá jugar la competición como en todos los ciclos previos a una cita máxima.

Lionel Messi y los jugadores de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026. (Getty Images)

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De hecho, Alejandro Domínguez confirmó que habrá 64 selecciones y 6 anfitriones (Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos), lo que significa que se vuelve a ampliar la cantidad de cupos para CONMEBOL. Aparte, Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, anunció: “Se está proyectando un torneo con la UEFA, una especie de Nations League“.

Copa América 2028

Lo cierto es que todavía no se sabe la sede pero, luego de organizar buena parte del Mundial, todo indica que sería en Estados Unidos. Un dato importante a tener en cuenta es que Argentina iría por el tricampeonato y, no conforme con ese detalle, también podría ser el primer torneo sin Messi. Este último ítem no ocurre desde la Copa América 2004.

Lionel Messi y los jugadores de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026. (Getty Images)

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¿Habrá Finalissima entre Argentina y España?

La Finalissima tenía fecha para el 19 de marzo de 2026, pero Argentina y España no se enfrentaron debido al conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán que azotó a Medio Oriente. A pesar de que ambos países se midieron por la final del Mundial 2026, la realidad marca que no hay un ganador de la Finalissima. Por lo tanto, existen posibilidades de que se reflote, aunque no es una garantía.