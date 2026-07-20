Alejandro Domínguez confirmó que el Mundial 2030 será con 64 selecciones: “Una gran oportunidad para el fútbol”

El presidente de Conmebol reveló que la próxima Copa del Mundo se jugará con 16 países más que la edición 2026 y el doble que en 2022.

Acaba de terminar la Copa del Mundo 2026, que contó con un formato inédito al estar conformado por 48 selecciones. Como bien se sabe, España se consagró campeón al vencer a la Selección Argentina en la final estelar gracias al gol de Ferrán Torres en el alargue. Sin embargo, Alejandro Domínguez hizo una fuerte confesión de cara al futuro…

Cabe recordar que el presidente de la CONMEBOL, también ocupa cargos muy importantes en la FIFA, por lo que es una voz más que autorizada en este contexto. Sin ir más lejos, es el vicepresidente de la FIFA, además de desempeñarse como presidente de la Comisión de Finanzas de la FIFA y ser un miembro nato del Consejo de la FIFA.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol y vicepresidente de FIFA. (Getty Images)

Lo cierto es que, según posteó en su cuenta personal, el próximo Mundial será de 64 selecciones. Si bien era una posibilidad de que se vuelva a modificar el formato y la cantidad de países participantes, la realidad marcaba que aún no era oficial. Sin embargo, a través de las redes sociales, Domínguez lo confirmó y ya se sabe cómo será el siguiente certamen.

Sin ir más lejos, el dirigente paraguayo subió un posteo a X (ex Twitter). “¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay“, escribió Alejandro en primera instancia. Inmediatamente, sentenció: “Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos“.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

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Así las cosas, el presidente de CONMEBOL se encargó de confirmar que el Mundial 2030 se jugará con 64 países participantes. El rumor se convirtió en realidad, la chance se transformó en un hecho. Por ese motivo, según reveló el directivo sudamericano, la próxima Copa del Mundo incluirá a 16 selecciones más que las que disputaron la edición 2026.

Argentina, una de las sedes del Mundial 2030

Argentina será sede del Mundial 2030. A raíz de que se cumplen 100 años de la realización de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930, la FIFA determinó un hecho inédito. De esta manera, Argentina, Uruguay y Paraguay serán anfitriones de sus grupos. Sin embargo, el resto del certamen se jugará en España, Portugal y Marruecos.

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA. (Getty Images)