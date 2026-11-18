En plena fecha FIFA, Scaloni pateó el tablero en la última línea. Con un mix entre joyas juveniles y apuestas fuertes, la Selección Argentina rearma su defensa de cara a lo que se viene.

La zona derecha de la defensa de la Selección Argentina está viviendo una transformación total. Durante años nos acostumbramos a que Nahuel Molina y Gonzalo Montiel fueran los dueños absolutos del puesto. Sin embargo, Cachete empezó a perder terreno y hoy la gran amenaza se llama Agustín Giay.

El ex San Lorenzo está mostrando un nivel superlativo en el Palmeiras, siendo una pieza clave para meter al equipo en la final de la Copa Libertadores. Llegó a Brasil siendo un jugador más defensivo, pero hoy se suma constantemente al ataque como carrilero y gana tanta preponderancia que parece destinado a ser el titular.

Por el lado de Molina, el llamado de Scaloni estuvo, pero la Roma bajó la persiana argumentando que la convocatoria llegó fuera de tiempo. Seguramente volverá en la próxima, pero la competencia ahora es feroz. Como alternativas más lejanas, el DT probó y mantiene en el radar a Nico Capaldo (Hamburgo) y a un lesionado Kevin Mac Allister (Union SG).

La zaga central: Medina feroz, las dudas de Balerdi y los pibes de Europa

Con Lisandro Martínez como bandera y Cuti Romero ausente por lesión, Scaloni aprovechó para hacer un casting de centrales. El gran ganador de la gira fue Facundo Medina. Jugando tanto de lateral izquierdo como de central zurdo, el futbolista del Leverkusen demostró que es una fiera competitiva: gana infinidad de duelos, impone presencia y le da a Argentina una versatilidad invaluable.

En la otra vereda quedó Leo Balerdi. Más allá de que el gol en contra frente a Uruguay fue producto de una carambola, el defensor dejó una mala impresión y se mostró demasiado endeble en los duelos individuales. A su vez, Marcos Senesi parece haber quedado definitivamente descartado tras el Mundial.

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Pero las grandes luces se las llevaron las jóvenes promesas: Aaron Anselmino y Mariano Troilo. El ex Boca debutó en la Mayor pese a vivir una situación insólita en el Chelsea, un club que se acostumbró a “comprar para guardar”, como ya hizo en este universo con Garnacho, Buonanotte y Barco.

A pesar de la falta de rodaje, el cuerpo técnico confía ciegamente en él. Por su parte, Troilo destrozó las expectativas ante Costa Rica. El zaguero del Parma parece ser el “regen” del Cuti Romero: surgido en Belgrano, curtiéndose en un equipo menor de Italia y mostrando una solidez brutal con pelota dominada y conducción.

El lateral izquierdo y el reloj biológico de Tagliafico

El lado izquierdo de la defensa es quizás la zona con más urgencias. Nicolás Tagliafico jugó muy poco en la gira y su futuro es incierto: no suma minutos en el Lyon de Francia y todo indica que el reloj biológico le pasará factura de cara al 2027 (llegaría con 37 años). Su nombre ya resuena para volver al fútbol argentino (Boca e Independiente están al acecho), pero su lugar en la Selección está en jaque.

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¿Quién aprovechó este hueco? Román Vega. El juvenil sumó muchísimos minutos desde la triple jornada ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, y se afianzó en los cruces contra Uruguay y Costa Rica. Salvo un error puntual ante los ticos, Vega fue una roca en defensa y una flecha en ataque, asociándose a la perfección con Gianluca Prestianni.

Con Acuña ya fuera del radar, Argentina sigue buscando alternativas en esa banda. Julio Soler no suma rodaje en el Bournemouth, por lo que nombres como el de Mateo del Blanco y Oso asoman en la carpeta del cuerpo técnico como variantes de emergencia.

Los tapados que esperan su oportunidad

La carpeta de Scaloni para renovar la línea de fondo no se termina ahí. De cara al futuro, suenan variantes que hoy brillan en Sudamérica y Europa. Para la zaga, Juan Foyth sigue siendo una opción, al igual que Tomás Palacios, actual finalista de la Libertadores con Estudiantes. Más atrás en la lista, pero bajo la lupa, asoman Zaid Romero desde la Liga Española y los juveniles xeneizes Di Lollo y Jagger Herrera.

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La revolución defensiva de la Selección Argentina ya está en marcha. Históricos que se despiden, pibes que piden pista y una competencia interna que promete no darle respiro a nadie.