El Pato le dejó un extenso mensaje al arquero del Millonario tras fallar su penal ante Santa Fe por los octavos de final de la Sudamericana.

Son muchos los jugadores de River que están en el ojo de la tormenta. Los hinchas perdieron la paciencia con varios de sus futbolistas, pero quien salió ileso de este comienzo de segundo semestre para el olvido es Santiago Beltrán, el joven arquero de 21 años que se ganó el puesto a inicios de 2026, cuando Franco Armani no pudo iniciar como titular por una lesión.

El pasado miércoles, River quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe. El duelo en Bogotá había terminado 0 a 0, el del Monumental fue 1 a 1, por lo que todo se definió por penales. La tanda fue eterna y literalmente debieron ejecutar los 11 futbolistas de los dos equipos.

Santiago Beltrán, que había atajado tres penales, falló el suyo. Luego no pudo contener el de Asprilla y así fue que el elenco colombiano superó al Millonario y se metió en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Ante esta situación, quien salió a respaldar a Santiago Beltrán través de sus redes sociales fue el Pato Fillol, una gloria riverplatense.

El lamento de Beltrán tras fallar su penal ante Santa Fe. (Foto: Getty).

Emotivo mensaje del Pato Fillol

El Pato compartió un video en sus redes sociales en los que decía: “Te falta mucho camino por recorrer, un camino hermoso, obviamente. Anoche me dio mucha pena cuando él tuvo que definir cosas que le tenían que haber definido los jugadores del campo. Porque nosotros los arqueros estamos para atajar, no para patear penales“.

Además, agregó: “Hay pocos ejemplos en la historia del fútbol, pero los hay. Nosotros estamos para agarrar la pelota con la mano, hasta que llega el momento en que le toca patear el penal a él. Se ve claramente que él es zurdo, apoya la pierna derecha y se resbala. Tiró el cuerpo un poquito para atrás, para asegurar la trayectoria de la pelota, y se fue para arriba del penal”.

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También dijo: “Hay jugadores que están en la historia del fútbol, del mundo; te hablo de Diego Maradona, te hablo de Messi, te hablo de Platini, de Baggio, de Baresi, que estuvieron en los Mundiales para definir penales y lo erraron. Te digo esto porque vos lo erraste también y no quiero que sientas ningún tipo de culpa. Te vi muy abatido cuando terminó todo, pero tenés el apoyo no solamente mío, sino del mundo River también, que sabe que atajaste tres penales, que estás creciendo en el que es tu rol como arquero y que tenés mucho para dar“.

“Ojalá que este momento, este partido, quede en el olvido. Está todo en tus manos. Sé lo profesional que sos, no solamente en la parte deportiva, sino en la parte familiar, personal. Acordate, recién estás escribiendo tu propia historia. Ahora va a aparecer seguramente tu rebeldía. ¿Y sabes cómo se hace eso? Cuando vos estés pensando hoy, mañana o de acá al próximo partido, que tenés que superar lo que hiciste en el partido anterior”, agregó el Pato

“Si atajaste tres penales en una noche gloriosa, porque quedás en la historia ya, tenés que estar pensando que en la próxima vas a atajar cuatro y cinco y te vas a sentir imbatible. Te tenés que sentir imbatible. Y yo creo que está todo dado como para que toda esta historia tenga un final feliz“, completó la gloria riverplatense y de la Selección Argentina.

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La respuesta de Beltrán

Santiago Beltrán respondió en Instagram a la publicación del Pato: “Muchas gracias Pato! Tus palabras son un empujón muy grande por todo lo que representás como arquero y para el futbol argentino. Como bien decís, a seguir mejorando y aprendiendo en el camino. Te mando un abrazo grande!”.

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