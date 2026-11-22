La Albiceleste enfrentará al conjunto africano por la segunda fecha del Grupo C del certamen que se disputa en Qatar.

Tras la caída ante Australia en el debut, la Selección Argentina pone segunda en el Mundial Sub 17. Por la segunda fecha del Grupo C, el equipo comandado por Diego Placente se enfrenta este jueves a las 12.30 horas a la Selección de Mozambique en búsqueda de su primera victoria en el certamen.

En el complejo Aspire Zone de Doha, con el arbitraje de Damian Sylwestrzak, la Albiceleste jugará el segundo de sus tres partidos del grupo, con el fin de volver a la pelea por la clasificación a 16avos de final y mejorar la performance de su primer partido.

Cómo ver en vivo y online Argentina vs. Mozambique por el Mundial Sub 17

El encuentro programado para este dominfo 22 de noviembre a las 12.30 horas de Argentina, podrá verse en vivo a través de la señal de DSports, así como también de TyC Sports y TV Pública.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Mozambique

El equipo comandado por Diego Placente saldría a la cancha con: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Bautista Giménez, Álvaro Güich, Simón Escobar; Matheo Machuca, Galo Escobar, Tobías Goytía; Giovanni Baroni, Alan Alcaraz y Juan Cruz Policella.

Álvaro Güich ante Australia. (Foto: @Argentina).

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 17

Jueves 19 de noviembre – 13.00 Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan | Derrota por 2 a 0.

– 13.00 Argentina – Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan | Derrota por 2 a 0. Domingo 22 de noviembre – 12.30 Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan.

– 12.30 Argentina – Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan. Miércoles 25 de noviembre – 12.30 Dinamarca – Argentina, en el Aspire Zone de Al Rayyan.

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