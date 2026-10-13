El Tigre analizó el presente de la Albiceleste tras la salida de la Pulga y dejó en claro qué debe hacer el entrenador una vez que termine su contrato.

El 2026 está siendo un año movido para la Selección Argentina. Además de jugar la final del Mundial ante España, recientemente se produjo la despedida de Lionel Andrés Messi, lo que deja un vacío importante. Por otro lado, en este tramo final del año debe resolverse la continuidad de Lionel Scaloni, que tiene contrato hasta el 31 de diciembre.

Ricardo Gareca pasó por la Selección Argentina en la década del 80, aunque Carlos Bilardo no lo citó para el Mundial de México. El Tigre, de larga experiencia como entrenador, dialogó con el periodista Rodrigo Rea y repasó todos los temas de interés del combinado nacional.

Las teorías conspirativas de la final del Mundial

Una vez que terminó la final del Mundial entre Argentina y España se lanzaron varias teorías conspirativas que indicaban que la Albiceleste fue para atrás. Gareca dijo al respecto: “La verdad que fue muy emocionante todo lo que brindar los muchachos de la Selección, en caso mi caso el Mundial se terminó con Inglaterra, o sea porque fue un un un sinnúmero de emociones, en todo en todo lo que nos hicieron vivir y aparte como se presentó el partido”.

“Yo la verdad que no me hice eco de las teorías conspirativas, por supuesto que uno respeta las opiniones, la gente es muy apasionada y puede haber visto algo o algo que no le cierra, pero yo creo que esencialmente más que nada, Argentina tuvo grandes desgastes físicos en este Mundial y muy emocionantes partidos, sobre todo la culminación de Argentina – Inglaterra”, agregó el Tigre.

Ricardo Gareca. (Foto: Getty).

La importancia de la continuidad de Scaloni

Lionel Scaloni tiene contrato hasta diciembre de 2026. Gareca entiende que el Gringo debe continuar y dijo: “Creo que por eso es muy importante, pero muy importante que Scaloni siga, todo su cuerpo técnico, porque ya tienen un conocimiento de lo de los valores, de los jóvenes, una línea futbolística tiene la Selección, entonces es de suma importancia que el cuerpo técnico continúe para poder ir viendo de qué manera esta ausencia tan importante como es la de ni más ni menos que la de Messi. Ellos la puedan ir sorteando”.

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Lionel Scaloni. (Foto: Getty).

¿Quién puede reemplazar a Messi?

“No creo que haya alguien similar a Messi, yo creo que puede haber jugadores que pueden jugar en esa posición y que de hecho lo pueden hacer muy bien también porque Argentina creo que más que nunca debe funcionar como equipo. En esa función pueden jugar Nico Paz, puede ser Almada, a lo mejor alguno entre Mac Allister o Enzo Fernández capaz que pueden cargar con eso, a lo mejor Julián Alvarez, pero todos los que nombramos y todos los que hablamos, si bien la pueden llevar, con siempre muy diferentes características a la que tenía Messi, por supuesto”, afirmó Gareca.

Nicolás Paz. (Foto: Getty).

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