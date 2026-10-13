Dónde ver EN VIVO Bodo Glimt vs. Dortmund por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Bodo Glimt y Dortmund se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El miércoles 14 de octubre Bodo Glimt intentará recomponerse después de una goleada dura, mientras Dortmund llega con la etiqueta de favorito a este cruce de la segunda jornada de la Champions League.

Son los primeros puntos que se definen tras el arranque de la fase de liga y ninguno de los dos quiere quedar descolgado tan pronto. Para el equipo noruego es casi una final chica, para Dortmund una oportunidad de confirmar que el triunfo inicial no fue casualidad.

Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bodo Glimt empezó la Champions League de la peor manera: cayó 0-5 como visitante ante Bayern y ese resultado lo dejó último entre los 36 equipos del torneo, sin puntos todavía. La diferencia de gol pesa y necesita un partido distinto para no quedar al margen de la pelea por la clasificación.

Dortmund, en cambio, arrancó con un triunfo ajustado por 3-2 ante Villarreal en su casa, lo que lo ubica en la décima posición con tres unidades. Llega con el favoritismo de su lado, aunque el funcionamiento irregular que mostró en ese debut obliga a no relajarse ante un rival que puede hacerle pagar cualquier distracción.

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El historial entre Bodo Glimt y Dortmund

El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en diciembre de 2025, y el resultado fue un empate 2-2 que dejó claro que no hay una diferencia abismal entre los dos pese a lo que indiquen las tablas. Ese antecedente directo juega a favor de Bodo Glimt como argumento, aunque el contexto actual de ambos equipos es muy distinto al de aquel cruce.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 10/12/2025 Dortmund vs. Bodo Glimt 2-2 UEFA Champions League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis