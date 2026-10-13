Pablo Schiavi sueña con llegar a la presidencia del Manya y no solamente prometió ir por la Bestia, sino también por De Arrascaeta y De La Cruz.

Peñarol es uno de los clubes más importantes de Sudamérica. Si bien es cierto que hace años que no tiene logros a nivel internacional, el Manya es una institución de las grandes y en vísperas de las elecciones presidenciales, es lógico que los candidatos empiecen con las promesas de campaña. En esta oportunidad, Pablo Schiavi prometió ir a la carga por un delantero de Boca y por un ex mediocampista de River.

En diálogo con Punto Penal, Pablo Schiavi afirmó: “Vamos hacer hasta lo imposible para que De Arrascaeta, De La Cruz y Merentiel vengan a Peñarol. Necesitamos un salto de calidad“. Cabe destacar que la Bestia se formó en el Manya, pese a que nunca debutó oficialmente en Primera ya que fue cedido en reiteradas oportunidades antes de ser comprado por Godoy Cruz.

Miguel Merentiel tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2027 y su cláusula de salida es de 18 millones de dólares, por lo que resultaría extraño que decida marcharse en el próximo mercado de pases. Difícilmente el elenco uruguayo pueda desembolsar una suma cercana a la de la cláusula, por lo que todo indica que la Bestia continuará en el Xeneize o en todo caso se irá a un equipo con un billetera abultada.

Miguel Merentiel. (Foto: Getty).

Schiavi pide una depuración

En la misma entrevista, el candidato afirmó: “Muchos jugadores de Peñarol están en un cumpleaños. Este año tenemos que salir campeones y cambiar a más de la mitad del plantel. Hay que hacer una depuración urgente”. Por otro lado, apuntó contra el actual presidente: “Siempre que estuvimos en las malas, Ignacio Ruglio se escondió. Con lo que le gusta hablar en los medios, desapareció. No entiendo cómo puede haber gente que lo vote”.

“El oficialismo es la cara de la derrota. Háganle un bien al club y desaparezcan. Ya el hincha está cansado del presidente y de los delegados que lloran en la radio y en Twitter pero viven perdiendo fallos en la AUF”, completó Pablo Schiavi, que por el momento corre de atrás en la encuestas.

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Pablo Schiavi, candidato a presidente de Peñarol.

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