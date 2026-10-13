La Fórmula 1 anunció que regresará a África tras 37 años

La máxima categoría del automovilismo tuvo su último Gran Premio en continente africano allá por 1993, con victoria de Prost.

El automovilismo genera pasiones en todos lados del mundo y África no es la excepción. Si bien la última vez que un Gran Premio de Fórmula 1 se corrió en dicho continente fue en Sudáfrica 1993, con la victoria de Alain Prost para Williams-Renault, ahora la máxima categoría anunció oficialmente que regresará al continente africano para 2030.

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La Fórmula 1 utilizó sus redes sociales oficiales para informar: “África, estamos de vuelta. A partir de principios de la década de 2030, el Gran Premio de África se unirá al calendario y tendrá lugar en Bugesera, Ruanda“. De esta manera, se cortarán 37 años sin Grandes Premios en continente africano.

Africa, we’re back. 🌍



From the early 2030s, the African Grand Prix will join the calendar and take place in Bugesera, Rwanda 🇷🇼#F1 pic.twitter.com/c5gSRl7FNt — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

¿Y Buenos Aires?

Mientras tanto, en Buenos Aires se trabaja en la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez con el objetivo de recibir a la Fórmula 1 en Argentina luego de 1998. El plan es ofrecer un circuito que esté a la altura para que la máxima categoría vuelva al país en 2028, ya que para 2027 ya está cerrado el calendario.

Claro que sí, Canciller!!! Así avanzan las obras en el Autódromo. En la Ciudad estamos preparados y queremos que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina. Vamos a trabajar en equipo para hacerlo realidad! https://t.co/37fFEnAcXq pic.twitter.com/5YJ7uqabZL — Jorge Macri (@jorgemacri) October 12, 2026

El calendario de la F1 2027

GP de Bahréin (Sakhir): 12 – 14 de marzo (Sprint)

12 – 14 de marzo (Sprint) GP de Arabia Saudita (Yeda): 19 – 21 de marzo

19 – 21 de marzo GP de Australia (Melbourne): 02 – 04 de abril (Sprint)

02 – 04 de abril (Sprint) GP de Japón (Suzuka): 09 – 11 de abril (Sprint)

09 – 11 de abril (Sprint) GP de China (Shanghái): 16 – 18 de abril

16 – 18 de abril GP de Miami (Miami): 30 de abril – 02 de mayo

30 de abril – 02 de mayo GP de Canadá (Montreal): 21 – 23 de mayo (Sprint)

21 – 23 de mayo (Sprint) GP de Mónaco (Mónaco): 04 – 06 de junio (Sprint)

04 – 06 de junio (Sprint) GP de Portugal (Portimão): 18 – 20 de junio

18 – 20 de junio GP de Gran Bretaña (Silverstone): 02 – 04 de julio (Sprint)

02 – 04 de julio (Sprint) GP de Austria (Spielberg): 09 – 11 de julio

09 – 11 de julio GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): 23 – 25 de julio

23 – 25 de julio GP de Hungría (Budapest): 30 de julio – 01 de agosto

30 de julio – 01 de agosto GP de Italia (Monza): 03 – 05 de septiembre (Sprint)

03 – 05 de septiembre (Sprint) GP de España (Madrid): 10 – 12 de septiembre

10 – 12 de septiembre GP de Azerbaiyán (Bakú): 24 – 26 de septiembre

24 – 26 de septiembre GP de Turquía (Estambul): 01 – 03 de octubre (Sujeto a homologación del circuito)

01 – 03 de octubre (Sujeto a homologación del circuito) GP de Singapur (Singapur): 08 – 10 de octubre

08 – 10 de octubre GP de Estados Unidos (Austin): 22 – 24 de octubre

22 – 24 de octubre GP de México (Ciudad de México): 29 – 31 de octubre

29 – 31 de octubre GP de Brasil (San Pablo): 05 – 07 de noviembre (Sprint)

05 – 07 de noviembre (Sprint) GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 – 20 de noviembre

18 – 20 de noviembre GP de Qatar (Lusail): 03 – 05 de diciembre (Sprint)

03 – 05 de diciembre (Sprint) GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 – 12 de diciembre (Sprint)

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