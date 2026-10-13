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La Fórmula 1 anunció que regresará a África tras 37 años

La máxima categoría del automovilismo tuvo su último Gran Premio en continente africano allá por 1993, con victoria de Prost.

El anuncio de la Fórmula 1 fue a través de sus redes sociales oficiales
© GettyEl anuncio de la Fórmula 1 fue a través de sus redes sociales oficiales

El automovilismo genera pasiones en todos lados del mundo y África no es la excepción. Si bien la última vez que un Gran Premio de Fórmula 1 se corrió en dicho continente fue en Sudáfrica 1993, con la victoria de Alain Prost para Williams-Renault, ahora la máxima categoría anunció oficialmente que regresará al continente africano para 2030.

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La Fórmula 1 utilizó sus redes sociales oficiales para informar: “África, estamos de vuelta. A partir de principios de la década de 2030, el Gran Premio de África se unirá al calendario y tendrá lugar en Bugesera, Ruanda“. De esta manera, se cortarán 37 años sin Grandes Premios en continente africano.

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¿Y Buenos Aires?

Mientras tanto, en Buenos Aires se trabaja en la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez con el objetivo de recibir a la Fórmula 1 en Argentina luego de 1998. El plan es ofrecer un circuito que esté a la altura para que la máxima categoría vuelva al país en 2028, ya que para 2027 ya está cerrado el calendario.

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La Fórmula 1 confirmó el calendario para 2027: 24 carreras, 10 Sprints y una polémica decisión con el GP de Mónaco

El calendario de la F1 2027

  • GP de Bahréin (Sakhir): 12 – 14 de marzo (Sprint)
  • GP de Arabia Saudita (Yeda): 19 – 21 de marzo
  • GP de Australia (Melbourne): 02 – 04 de abril (Sprint)
  • GP de Japón (Suzuka): 09 – 11 de abril (Sprint)
  • GP de China (Shanghái): 16 – 18 de abril
  • GP de Miami (Miami): 30 de abril – 02 de mayo
  • GP de Canadá (Montreal): 21 – 23 de mayo (Sprint)
  • GP de Mónaco (Mónaco): 04 – 06 de junio (Sprint)
  • GP de Portugal (Portimão): 18 – 20 de junio
  • GP de Gran Bretaña (Silverstone): 02 – 04 de julio (Sprint)
  • GP de Austria (Spielberg): 09 – 11 de julio
  • GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): 23 – 25 de julio
  • GP de Hungría (Budapest): 30 de julio – 01 de agosto
  • GP de Italia (Monza): 03 – 05 de septiembre (Sprint)
  • GP de España (Madrid): 10 – 12 de septiembre
  • GP de Azerbaiyán (Bakú): 24 – 26 de septiembre
  • GP de Turquía (Estambul): 01 – 03 de octubre (Sujeto a homologación del circuito)
  • GP de Singapur (Singapur): 08 – 10 de octubre
  • GP de Estados Unidos (Austin): 22 – 24 de octubre
  • GP de México (Ciudad de México): 29 – 31 de octubre
  • GP de Brasil (San Pablo): 05 – 07 de noviembre (Sprint)
  • GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 – 20 de noviembre
  • GP de Qatar (Lusail): 03 – 05 de diciembre (Sprint)
  • GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 – 12 de diciembre (Sprint)

DATOS CLAVE

  • La Fórmula 1 anunció su regreso a África para la década de 2030.
  • Ruanda albergará el Gran Premio de África en la localidad de Bugesera.
  • Alain Prost ganó en Sudáfrica 1993, el último Gran Premio disputado en África.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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