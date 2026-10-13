La Fórmula 1 anunció que regresará a África tras 37 años

El automovilismo genera pasiones en todos lados del mundo y África no es la excepción. Si bien la última vez que un Gran Premio de Fórmula 1 se corrió en dicho continente fue en Sudáfrica 1993, con la victoria de Alain Prost para Williams-Renault, ahora la máxima categoría anunció oficialmente que regresará al continente africano para 2030.
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La Fórmula 1 utilizó sus redes sociales oficiales para informar: “África, estamos de vuelta. A partir de principios de la década de 2030, el Gran Premio de África se unirá al calendario y tendrá lugar en Bugesera, Ruanda“. De esta manera, se cortarán 37 años sin Grandes Premios en continente africano.
Africa, we’re back. 🌍— Formula 1 (@F1) October 13, 2026
From the early 2030s, the African Grand Prix will join the calendar and take place in Bugesera, Rwanda 🇷🇼#F1 pic.twitter.com/c5gSRl7FNt
¿Y Buenos Aires?
Mientras tanto, en Buenos Aires se trabaja en la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez con el objetivo de recibir a la Fórmula 1 en Argentina luego de 1998. El plan es ofrecer un circuito que esté a la altura para que la máxima categoría vuelva al país en 2028, ya que para 2027 ya está cerrado el calendario.
Claro que sí, Canciller!!! Así avanzan las obras en el Autódromo. En la Ciudad estamos preparados y queremos que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina. Vamos a trabajar en equipo para hacerlo realidad! https://t.co/37fFEnAcXq pic.twitter.com/5YJ7uqabZL— Jorge Macri (@jorgemacri) October 12, 2026
La Fórmula 1 confirmó el calendario para 2027: 24 carreras, 10 Sprints y una polémica decisión con el GP de Mónaco
El calendario de la F1 2027
- GP de Bahréin (Sakhir): 12 – 14 de marzo (Sprint)
- GP de Arabia Saudita (Yeda): 19 – 21 de marzo
- GP de Australia (Melbourne): 02 – 04 de abril (Sprint)
- GP de Japón (Suzuka): 09 – 11 de abril (Sprint)
- GP de China (Shanghái): 16 – 18 de abril
- GP de Miami (Miami): 30 de abril – 02 de mayo
- GP de Canadá (Montreal): 21 – 23 de mayo (Sprint)
- GP de Mónaco (Mónaco): 04 – 06 de junio (Sprint)
- GP de Portugal (Portimão): 18 – 20 de junio
- GP de Gran Bretaña (Silverstone): 02 – 04 de julio (Sprint)
- GP de Austria (Spielberg): 09 – 11 de julio
- GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): 23 – 25 de julio
- GP de Hungría (Budapest): 30 de julio – 01 de agosto
- GP de Italia (Monza): 03 – 05 de septiembre (Sprint)
- GP de España (Madrid): 10 – 12 de septiembre
- GP de Azerbaiyán (Bakú): 24 – 26 de septiembre
- GP de Turquía (Estambul): 01 – 03 de octubre (Sujeto a homologación del circuito)
- GP de Singapur (Singapur): 08 – 10 de octubre
- GP de Estados Unidos (Austin): 22 – 24 de octubre
- GP de México (Ciudad de México): 29 – 31 de octubre
- GP de Brasil (San Pablo): 05 – 07 de noviembre (Sprint)
- GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 – 20 de noviembre
- GP de Qatar (Lusail): 03 – 05 de diciembre (Sprint)
- GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 – 12 de diciembre (Sprint)
DATOS CLAVE
- La Fórmula 1 anunció su regreso a África para la década de 2030.
- Ruanda albergará el Gran Premio de África en la localidad de Bugesera.
- Alain Prost ganó en Sudáfrica 1993, el último Gran Premio disputado en África.