Decisión final: la vuelta entre Vasco da Gama y Boca se jugará en el Maracaná

A horas del partido de ida en La Bombonera, se confirmó que la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará en el mítico estadio carioca.

Fin de la interminable novela. Luego del plazo final que le dio Conmebol a todas las partes para llegar a un acuerdo, este martes 13 de octubre, a horas del mediodía argentino, se hizo oficial dónde se jugará la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca.

La Copa Sudamericana se vive por Disney +

Sí, a horas del duelo de ida, pautado para las 21:30 en La Bombonera, se definió que el compromiso que definirá la serie, y por ende el primer finalista del certamen internacional, se disputará el próximo martes 20 de octubre en el Estadio Maracaná.

De hecho, en sus redes sociales, Vasco da Gama confirmó que agotó las entradas del Jornalista Mario Filho para la vuelta ante Boca, por lo que se esperan más de 75 mil espectadores entre los locales y visitantes.

A NOSSA GENTE NO MARACA!



VAMOS LOTAR, APOIAR E JOGAR JUNTOS PELA COPA! 💢#VascoDaGama https://t.co/mwhz7sGmEg — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 13, 2026

El motivo del cambio de sede se debió, desde un primer momento, a que el estadio del equipo cruzmaltino no alberga la suficiente cantidad de espectadores para unas semifinales internacionales.

Es que el Sao Januário, casa del Vasco, tiene capacidad para 21.880 espectadores y la mínima para una instancia de semis de Sudamericana es de 30.000 y debe poder recibir un mínimo de 4 mil visitantes, por lo que no podía ser sede del duelo ante Boca por reglamento de Conmebol.

Publicidad

El Maracaná, la sede de Vasco – Boca

Con esta cuestión al hombro, las alternativas para Vasco eran el Maracaná y el Nilton Santos, ambos en Río. La opción principal siempre fue el Mario Filho, debido a que el Olímpico es de césped sintético. Finalmente, se impuso el Maracaná y el conjunto dirigido por Pedro Emanuel hará de local allí ante Boca.

Cuándo se juega la llave entre Boca y Vasco da Gama

Boca recibirá a Vasco da Gama el martes 13 de octubre a las 21:30 horas. El compromiso correspondiente a la ida de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana 2026, ya tiene día y horario confirmado para que se vean la cara por primera vez. Dicho cotejo se llevará a cabo en La Bombonera, repleta de hinchas.

Publicidad

A su vez, con el claro objetivo de liquidar la serie y conocer al primer finalista del certamen, la vuelta será el martes 20 de octubre a las 21:30 horas. Este partido determinante que decide al clasificado, se jugará, tal como se detalló, en el …

El cuadro de la Copa Sudamericana